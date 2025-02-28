Антон Волошко: ветеранам Великой Отечественной — почёт, забота и уважение

Posted 28 февраля, 06:34
Published 28 февраля, 06:34
Modified 28 февраля, 07:07
Updated 28 февраля, 07:07
Депутаты ЗС ПК приняли ряд изменений в краевые законы «О наградах Приморского края» и «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края».
В частности, речь идёт о том, что было выполнено указание президента Российской Федерации о наделении всех фронтовиков — участников Великой Отечественной войны — званием почетного гражданина региона. Отныне в нашем крае законодательно утверждено: участники Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, постоянно проживающие на территории Приморья, награждаются почетным знаком «Почетный гражданин Приморского края».
— В год защитника Отечества мы с особым чувством исполняем Указ Президента РФ и наделяем всех фронтовиков — участников Великой Отечественной войны званием почетного гражданина региона. К сожалению, этих людей все меньше с каждым годом. Мы обязаны сделать все, чтобы они жили максимально качественно и комфортно. Эта работа системно в регионе продолжается под контролем губернатора Приморья и депутатского корпуса, — отметил Антон Волошко.
Второе изменение коснулось закона «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края». С 2025 года все участники и инвалиды Великой Отечественной войны будут получать такую же поддержку, как почётные граждане Приморья: ежемесячную выплату в 15 тысяч рублей и единовременную выплату ко Дню Приморского края в той же сумме.
Также в случае смерти почётного гражданина Приморья его родственники (или тот человек, который будет заниматься похоронами) получат выплату в 50 тысяч рублей.
Напомним, что сегодня в Приморском крае проживают 58 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. К Дню Победы они также получат единовременную денежную выплату — 80 тысяч рублей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Антон Волошко посетил семью героя СВО.