Антон Волошко: ветеранам Великой Отечественной — почёт, забота и уважение

Второе изменение коснулось закона «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края». С 2025 года все участники и инвалиды Великой Отечественной войны будут получать такую же поддержку, как почётные граждане Приморья: ежемесячную выплату в 15 тысяч рублей и единовременную выплату ко Дню Приморского края в той же сумме.