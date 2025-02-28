Бухгалтер стала миллионершей легким движением руки в Приморье

Posted 28 февраля, 07:08
Published 28 февраля, 07:08
Modified 28 февраля, 07:10
Updated 28 февраля, 07:10
Организация в Ханкайском районе потеряла не только 2 500 000 рублей, но и опытного сотрудника, сообщает пресс-служба региональной судебной системы.
В июне 2021 года 57-летняя сотрудница легким движением руки, поставив электронную подпись руководителя, начала становиться миллионершей. Подозреваемая до февраля 2023 года ставила липовые цифры в платежные документы при формировании зарплат. Так бухгалтер перевела на личный счет около 900 000 рублей. Аналогичная схема использовалась при формировании командировочных расходов. Работница обогатилась еще на полтора миллиона.
Однако предполагаемая преступница, судя по всему, пыталась одуматься. 208 000 рублей, попавшие к ней на карту во время махинаций с расчетами с поставщиками, она решила не присваивать полностью. 40 000 рублей бухгалтер вернула в кассу организации.
Оказавшись на скамье подсудимых, женщина лишь частично признала вину.
«Она утверждала, что по указанию руководства переводила на свой счёт денежные средства для приобретения в организацию хозяйственных, канцелярских товаров, заправки картриджей. Что касается командировочных расчётов, то, со слов подозреваемой, денежные средства, полученные на эти расходы, она снимала со своего банковского счёта и вносила в кассу. Также со счёта предприятия ею были перечислены денежные средства в счёт погашения исполнительного производства в отношении неё в сумме около 160 000 руб», — отметили в пресс-службе ведомства.
Фигурантку признали виновной. Ей назначили наказание — пять лет условно и штраф 50 000 рублей. Также экс-сотруднице нужно выплатить полную сумму присвоенных денег.
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