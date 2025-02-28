Бухгалтер стала миллионершей легким движением руки в Приморье

В июне 2021 года 57-летняя сотрудница легким движением руки, поставив электронную подпись руководителя, начала становиться миллионершей. Подозреваемая до февраля 2023 года ставила липовые цифры в платежные документы при формировании зарплат. Так бухгалтер перевела на личный счет около 900 000 рублей. Аналогичная схема использовалась при формировании командировочных расходов. Работница обогатилась еще на полтора миллиона.