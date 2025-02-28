Долой экскременты: новый законопроект решит «зассанные» конфликты в Приморье

Posted 28 февраля, 04:58
Published 28 февраля, 04:58
Modified 28 февраля, 05:00
Updated 28 февраля, 05:00
Депутаты приняли новый законопроект, касающийся содержания домашних животных, который вступит в силу с 1 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба Приморского парламента.
Теперь за самовыгул любимцев, в том числе в подъездах многоквартирных домов, будет грозить штраф от 1 500 до 2 500 рублей.
Также предусмотрены штрафные санкции в виде 2 000 — 3 000 рублей за ненадлежащий уход за питомцами. Нерадивые хозяева, пренебрегающие своевременной уборкой, которое может повлечь появление аммиачного запаха, поплатятся за безответственность.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие меры воздействия введены против недобросовестных собачников в Приморском крае.