Дума Владивостока приняла важные для жизни города решения

Posted 28 февраля, 00:10
Published 28 февраля, 00:10
Modified 28 февраля, 00:12
Updated 28 февраля, 00:12
В частности, был утверждён перечень имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации, передаваемого в муниципальную собственность: внутриквартальные инженерные сети водоснабжения, канализации, электроосвещения в жилом районе «Снеговая Падь». Это позволит администрации Владивостока следить за содержанием коммунальных сетей и качественно их обслуживать.
В юбилейный год — два почётных гражданина
Важное изменение было внесено в Положение о звании «Почётный гражданин Владивостока». Отныне в юбилейные дни рождения столицы ДФО почётное звание будет присваиваться не одному, а сразу двум гражданам города. Также депутаты утвердили состав комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почётный гражданин Владивостока», в неё вошли по три представителя от Думы города, от администрации Владивостока, от совета почётных граждан краевого центра и один представитель Общественного совета Думы Владивостока.
— Изменения существенные, — рассказал Станислав Примаченко, заместитель председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы Владивостока. — Как известно, в 2025-м Владивосток отмечает 165-летие со дня основания. Думой принято решение о том, что в честь юбилея города звание «Почетный гражданин Владивостока» будет присвоено двум гражданам. И что так будет происходить каждый раз, когда город будет отмечать юбилей — то есть каждые пять лет. Я считаю, что это важно и значимо для Владивостока.
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик отметил, что ранее решение о присуждении звания «Почётный гражданин Владивостока» в юбилейный для краевого центра год принималось каждый раз отдельно, а теперь это закреплено в положении.
— Благодарю председателя совета почётных граждан Владивостока Светлану Морозову, главу администрации Владивостока Константина Шестакова за то, что они активно включились в работу по определению состава комиссии по рассмотрению документов на предоставление этого почётного звания, — отметил председатель Думы. — В состав комиссии вошли: от Думы — председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Вячеслав Глушко, депутаты Людмилы Таран и Василиса Ходнева; от администрации города — заместители главы администрации Дарья Стегний, Константин Стоценко, начальник управления развития общественных инициатив Сергей Язев; от почетных граждан — Сергей Кондратенко, Евгений Леонов, Ефим Звеняцкий; от Общественного совета Думы города Владивостока — Михаил Колтович.
Введены дифференцированные квадратные метры
Депутаты Думы Владивостока приняли муниципальный правовой акт, согласно которому установлены дифференцированные нормы предоставления жилой площади по договору социального найма: 18 кв.метров на одиноко проживающих граждан, инвалидов по заболеванию, ветеранов боевых действий, членов семей погибших ветеранов боевых действий и 15 кв.метров на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек. Учетная норма отныне составит соответственно 13 и 9 квадратных метров площади жилого помещения. Применение таких норм в перспективе повысит для жителей Владивостока доступность участия в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей во Владивостоке», а также сделает более доступной разрабатываемую в данный момент подпрограмму «Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения малоимущим семьям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма» муниципальной программы «Архитектура и строительство».
В программу приватизации внесены дополнительные объекты
Депутаты внесли изменения в программу приватизации муниципального имущества во Владивостоке на 2025 и 2026 годы, дополнив перечень приватизируемых объектов двумя зданиями с земельными участками, расположенными на улице Вторая, 45 и улице Днепровская, 30-32, а также двумя нежилыми помещениями в домах на улице Фадеева, 32 и улице Котельникова, 7.
Кроме того, были утверждены условия приватизации тринадцати объектов муниципальной собственности. Шесть зданий с земельными участками, пять нежилых помещений, а также 1/10 и 2/10 доли муниципального образования в праве общей долевой собственности на нежилое помещение планируется реализовать на электронном аукционе с открытой формой подачи предложения о цене.
— Большая работа была проведена администрацией Владивостока, — отметил председатель Думы Владивостока Андрей Брик. — Специалисты мэрии проанализировали весь имущественный комплекс и выделили дополнительные объекты, включив их в программу приватизации. Реализация этих объектов на аукционе позволит пополнить существенными суммами бюджет Владивостока.
Мы сегодня предметно работаем над каждым рублем, который поступает в бюджет Владивостока, и дополнительные суммы, которые в результате аукциона пополнят городской бюджет, естественно, очень важны. Также депутаты добавили условия приватизации, и теперь на открытом аукционе субъекты малого предпринимательства смогут приобрести те или иные земельные участки, здания на земельных участках или отдельно стоящие здания, и вести бизнес во Владивостоке. Для краевого центра эти решения значимы и существенны.
Работа с ТОСами — важнейшее направление
Дума Владивостока приняла решения об установлении границ пятнадцати территориальных общественных самоуправлений: «Адмирала Кузнецова 72», «Наш Дом», «Школьная 30», «Гортензия», «Улица Салтыкова», «Океан 140», «Кипарис», «Дворы Котельникова», «Мусоргского», «Вязовая 7, 9», «Советская 16, 18, 20», «На Некрасовской», «Народный», «Окатовая 10», «Парис 24, 28».
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик отметил, что получение вышеназванными ТОСами документов об установлении их границ позволит инициативным группам подать заявку на участие в грантовом конкурсе правительства Приморского края.
— ТОСы создавались для того, чтобы найти действенные способы организации общественных инициатив на той или иной территории, — подчеркнул Андрей Брик. — И это дает возможность объединить территорию под конкретные задачи: благоустройство, приведение в порядок придомовых дорог, дворов, пешеходных дорожек, ремонт межквартальных дорог, установка освещения и так далее.
В 2025 году по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко был выделен беспрецедентный бюджет на грантовый конкурс для ТОСов. Эти объединения смогут на конкурсной основе реализовать свои проекты. Нами было приложено немало усилий, чтобы инициативные группы смогли вовремя оформить все необходимые документы. Депутатский корпус Думы будет продолжать эту работу и впредь.