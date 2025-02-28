Дума Владивостока приняла важные для жизни города решения

Депутаты Думы Владивостока приняли муниципальный правовой акт, согласно которому установлены дифференцированные нормы предоставления жилой площади по договору социального найма: 18 кв.метров на одиноко проживающих граждан, инвалидов по заболеванию, ветеранов боевых действий, членов семей погибших ветеранов боевых действий и 15 кв.метров на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек. Учетная норма отныне составит соответственно 13 и 9 квадратных метров площади жилого помещения. Применение таких норм в перспективе повысит для жителей Владивостока доступность участия в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей во Владивостоке», а также сделает более доступной разрабатываемую в данный момент подпрограмму «Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения малоимущим семьям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма» муниципальной программы «Архитектура и строительство».