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Posted 28 февраля, 07:33

Published 28 февраля, 07:33

Modified 28 февраля, 07:35

Updated 28 февраля, 07:35

Факты против мифов: в Приморье распространяют фейки о нефтебазе

Факты против мифов: в Приморье распространяют фейки о нефтебазе

28 февраля 2025, 07:33
Фото: ННК.
Владивостокская нефтебаза основана в 1895 году и сегодня представляет собой высокотехнологичный нефтеперевалочный комплекс, оснащенный современным технологическим оборудованием. Нефтебаза полностью отвечает требованиям промышленной и экологической безопасности, постоянно модернизируется.

С развитием регионов Дальнего Востока нефтебаза стала ключевым хабом в логистической цепочке топливообеспечения удаленных и труднодоступных регионов ДФО, в том числе Камчатского края, Чукотского края, Магаданской области, Сахалинская области, Курильских островов.

Нефтебаза принадлежит АО «ННК», используется для собственных производственных нужд и не оказывает услуг третьим лицам.

Поставками моторных топлив с Владивостокской нефтебазы запитаны все автозаправочные станции г. Владивосток, г. Артем и прилегающих районов.

Обеспечение топливом населения, предприятий ЖКХ, государственных и промышленных предприятий регионов ДФО, а также развитие экономики региона напрямую зависит от стабильной работы Владивостокской нефтебазы.

Фото: ННК

На предприятии трудится более 2 тыс. человек. Общество является крупным налогоплательщиком в регионе (более 1,6 млрд руб. ежегодных налоговых отчислений в бюджет).

ННК неоднократно заявляло о готовности перенести нефтебазу при выделении финансирования на строительство нового терминала и предоставлении земельного участка с прилегающей морской акваторией и транспортной инфраструктурой, к сожалению, до настоящего времени эти вопросы не решены.

При этом в разных телеграм-каналах распространяются статьи, авторы которых публикуют заведомо ложную, порочащую репутацию предприятия информацию о нарушении экологической обстановки и загрязнении русла реки «Первая речка» бытовым мусором, не зная о реальном состоянии участка русла реки на территории нефтебазы.

#Камчатский край#Дальний Восток#Сахалинская область#Магаданская область#Владивосток#Курильские острова#Экологическая безопасность#Приморье#Нефтебаза#Мифы
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