Факты против мифов: в Приморье распространяют фейки о нефтебазе

ННК неоднократно заявляло о готовности перенести нефтебазу при выделении финансирования на строительство нового терминала и предоставлении земельного участка с прилегающей морской акваторией и транспортной инфраструктурой, к сожалению, до настоящего времени эти вопросы не решены.