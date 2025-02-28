Факты против мифов: в Приморье распространяют фейки о нефтебазе

Posted 28 февраля, 07:33
Published 28 февраля, 07:33
Modified 28 февраля, 07:35
Updated 28 февраля, 07:35
С развитием регионов Дальнего Востока нефтебаза стала ключевым хабом в логистической цепочке топливообеспечения удаленных и труднодоступных регионов ДФО, в том числе Камчатского края, Чукотского края, Магаданской области, Сахалинская области, Курильских островов.
Нефтебаза принадлежит АО «ННК», используется для собственных производственных нужд и не оказывает услуг третьим лицам.
Поставками моторных топлив с Владивостокской нефтебазы запитаны все автозаправочные станции г. Владивосток, г. Артем и прилегающих районов.
Обеспечение топливом населения, предприятий ЖКХ, государственных и промышленных предприятий регионов ДФО, а также развитие экономики региона напрямую зависит от стабильной работы Владивостокской нефтебазы.
На предприятии трудится более 2 тыс. человек. Общество является крупным налогоплательщиком в регионе (более 1,6 млрд руб. ежегодных налоговых отчислений в бюджет).
ННК неоднократно заявляло о готовности перенести нефтебазу при выделении финансирования на строительство нового терминала и предоставлении земельного участка с прилегающей морской акваторией и транспортной инфраструктурой, к сожалению, до настоящего времени эти вопросы не решены.
При этом в разных телеграм-каналах распространяются статьи, авторы которых публикуют заведомо ложную, порочащую репутацию предприятия информацию о нарушении экологической обстановки и загрязнении русла реки «Первая речка» бытовым мусором, не зная о реальном состоянии участка русла реки на территории нефтебазы.