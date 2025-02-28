Главная интрига дня: Владивосток стоит на пороге рекорда

Posted 28 февраля, 02:14
Published 28 февраля, 02:14
Modified 28 февраля, 02:16
Updated 28 февраля, 02:16
Дальневосточная столица на пороге нового рекорда, сообщили в Примгидромете. Сегодня, 28 февраля, синоптики прогнозируют небывалую жару. Столбики термометров поднимутся до +12 °С после обеда. Максимальная температура может оказаться рекордно высокой в 21 веке. Подобные значения фиксировались последний раз в 1953 году.
Также специалисты напомнили приморцам о пожарной безопасности. Дефицит снега и плюсовые температуры спровоцировали не самую лучшую обстановку в лесах региона. Из любой искры может произойти возгорание. Жителей края призывают не оставлять непотушенных костров.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как спасатели и добровольцы бок о бок противостояли бушующей стихии около поселка Витязь в Приморском крае.