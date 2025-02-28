Главная интрига дня: Владивосток стоит на пороге рекорда

Дальневосточная столица на пороге нового рекорда, сообщили в Примгидромете. Сегодня, 28 февраля, синоптики прогнозируют небывалую жару. Столбики термометров поднимутся до +12 °С после обеда. Максимальная температура может оказаться рекордно высокой в 21 веке. Подобные значения фиксировались последний раз в 1953 году.