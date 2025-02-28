Густой дым стелется по земле: опасная стихия бушует в Приморье — фото

Posted 28 февраля, 06:02
Published 28 февраля, 06:02
Modified 28 февраля, 06:06
Updated 28 февраля, 06:06
Пожароопасный период дает о себе знать в регионе. Пока солнце «жарит» и дарит вдохновляющее настроение приморцам, природа вновь начинает полыхать в огне.
Очевидцы поделились с редакцией душераздирающими кадрами, как бушующая стихия уничтожает растительность, которая только начала пробуждаться после суровых зимних морозов.
Густой дым от возгорания застелил землю в Михайловском районе. Складывается впечатление, что он вот-вот окутает часть трассы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что экстремальная жара может обернуться печальными последствиями для Приморского края. Ведь в такой накаленной обстановке любая искра может привести к фатальному исходу для природы.