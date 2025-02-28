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Posted 28 февраля, 06:02

Published 28 февраля, 06:02

Modified 28 февраля, 06:06

Updated 28 февраля, 06:06

Природный пал подобрался к федеральной трассе в Приморском крае

Густой дым стелется по земле: опасная стихия бушует в Приморье — фото

28 февраля 2025, 06:02
Фото: vostokmedia.com.

Природный пал подобрался к федеральной трассе в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Огонь охватил сухую растительность в Приморском крае. Масштабы жаркого происшествия впечатляют и даже пугают. Ведь пламя подбирается все ближе и ближе к дороге.

Пожароопасный период дает о себе знать в регионе. Пока солнце «жарит» и дарит вдохновляющее настроение приморцам, природа вновь начинает полыхать в огне.

Очевидцы поделились с редакцией душераздирающими кадрами, как бушующая стихия уничтожает растительность, которая только начала пробуждаться после суровых зимних морозов.

Густой дым от возгорания застелил землю в Михайловском районе. Складывается впечатление, что он вот-вот окутает часть трассы.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что экстремальная жара может обернуться печальными последствиями для Приморского края. Ведь в такой накаленной обстановке любая искра может привести к фатальному исходу для природы.

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