Из женщины вытащили дитя и еще кое-что в Приморье

Posted 27 февраля, 23:37
Published 27 февраля, 23:37
Modified 27 февраля, 23:39
Updated 27 февраля, 23:39
Во владивостокском роддоме №3 врачи помогли появиться на свет малышу, но без осложнений не обошлось, сообщили в пресс-службе медучреждения.
Молодой женщине делали плановое кесарево сечение, однако медикам пришлось «импровизировать» в ходе операции.
«Во время ревизии органов брюшной полости и малого таза была обнаружена большая субоперационная киста левого яичника размером 20×25 сантиметров и весом чуть меньше килограмма», — отметили специалисты.
Хирурги благополучно удалили новообразование. Также на свет появился четырехкилограммовый малыш.
Врачам удалось успешно провести операцию без трагичных последствий. Но герои в белых халатах напоминают приморцам о важности плановых медосмотров во время беременности, на которых можно выявить патологии на ранних стадиях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморские хирурги провели уникальную операцию.