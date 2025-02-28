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Posted 27 февраля, 23:37

Published 27 февраля, 23:37

Modified 27 февраля, 23:39

Updated 27 февраля, 23:39

Беременная не посещала медосмотры и пожалела об этом в Приморском крае

Из женщины вытащили дитя и еще кое-что в Приморье

27 февраля 2025, 23:37
Фото: 1MI.

Беременная не посещала медосмотры и пожалела об этом в Приморском крае

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Больница
Молодая роженица должна была стать мамой по плану. Однако операция вышла из-под контроля, но врачи справились с трудностями. Профессионализм приморских медиков вновь спас человека.

Во владивостокском роддоме №3 врачи помогли появиться на свет малышу, но без осложнений не обошлось, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Молодой женщине делали плановое кесарево сечение, однако медикам пришлось «импровизировать» в ходе операции.

«Во время ревизии органов брюшной полости и малого таза была обнаружена большая субоперационная киста левого яичника размером 20×25 сантиметров и весом чуть меньше килограмма», — отметили специалисты.

Хирурги благополучно удалили новообразование. Также на свет появился четырехкилограммовый малыш.

Врачам удалось успешно провести операцию без трагичных последствий. Но герои в белых халатах напоминают приморцам о важности плановых медосмотров во время беременности, на которых можно выявить патологии на ранних стадиях.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморские хирурги провели уникальную операцию.

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#Новости#Общество#Больница#Владивосток#Роды#Приморский край
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