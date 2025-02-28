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Posted 28 февраля, 11:01

Published 28 февраля, 11:01

Modified 28 февраля, 11:01

Updated 28 февраля, 11:01

Картина дня в Приморье: роды с «сюрпризом», отважная рыбачка и «весеннее обострение»

Картина дня в Приморье: роды с «сюрпризом», отважная рыбачка и «весеннее обострение»

28 февраля 2025, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Роды с «сюрпризом»

Молодая роженица должна была стать мамой по плану. Однако операция вышла из-под контроля, но врачи справились с трудностями. Профессионализм приморских медиков вновь спас человека.

Из женщины вытащили дитя и еще кое-что в Приморье
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Отважная рыбачка

Обычно рискуют собственными жизнями рыбаки мужского пола. Однако в Приморском крае нашлась дама не только с характером, но и с удочкой и буром. Приключения женщины вызвали бурные обсуждения в соцсетях.

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«Весеннее обострение»

Необычайно теплая пятница оказалась щедра на жаркие происшествия на дорогах Владивостока. Инцидент, случившийся на Второй Речке тому подтверждение.

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#Общество#Владивосток#Картина дня#Роды#Итоги#Приморье#Происшествия
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