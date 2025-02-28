«Остались без рыбы»: 200 рыбаков унесло на льдине — приморцы обсуждают инцидент

Posted 28 февраля, 08:52
Published 28 февраля, 08:52
Modified 28 февраля, 08:52
Updated 28 февраля, 08:52
Видео с места событий появилось в приморских пабликах. Сообщается, что расстояние до берега — всего-то 700 метров, но, видимо, адреналин затмил рыбакам чувство самосохранения.
МЧС Сахалина бросили на спасение «героев» 11 специалистов и 6 единиц техники, включая судно на воздушной подушке и вертолет. Возникает вопрос: не проще ли было потратить эти ресурсы на что-то более полезное, чем вытаскивать тех, кто сам полез в ледяную ловушку?
Вот, что пишут приморцы:
«Каждый год одно и то же! Неужели нельзя штрафовать этих „героев“ за безответственность?»
«Они хоть понимают, сколько денег налогоплательщиков тратится на их спасение?»
«В следующий раз пусть сами себя спасают. Хватит уже с ними нянчиться.»
«Надо было их там оставить. Может, тогда бы дошло.»