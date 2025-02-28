«Остались без рыбы»: 200 рыбаков унесло на льдине — приморцы обсуждают инцидент

МЧС Сахалина бросили на спасение «героев» 11 специалистов и 6 единиц техники, включая судно на воздушной подушке и вертолет. Возникает вопрос: не проще ли было потратить эти ресурсы на что-то более полезное, чем вытаскивать тех, кто сам полез в ледяную ловушку?