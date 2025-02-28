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Posted 28 февраля, 08:52

Published 28 февраля, 08:52

Modified 28 февраля, 08:52

Updated 28 февраля, 08:52

«Остались без рыбы»: 200 рыбаков унесло на льдине — приморцы обсуждают инцидент

«Остались без рыбы»: 200 рыбаков унесло на льдине — приморцы обсуждают инцидент

28 февраля 2025, 08:52
Фото: Telegram / Рыбаки ДВ.
Сюжет
МЧС
Сахалинские спасатели в очередной раз вынуждены вызволять двести «смельчаков», оторвавшихся от берега на льдине в Охотском море. Приморцы в сети язвительно комментируют инцидент, гадая, сколько раз еще придется повторять: «Не выходите на тонкий лед!».

Видео с места событий появилось в приморских пабликах. Сообщается, что расстояние до берега — всего-то 700 метров, но, видимо, адреналин затмил рыбакам чувство самосохранения.

Видео: Telegram / Рыбаки ДВ.

МЧС Сахалина бросили на спасение «героев» 11 специалистов и 6 единиц техники, включая судно на воздушной подушке и вертолет. Возникает вопрос: не проще ли было потратить эти ресурсы на что-то более полезное, чем вытаскивать тех, кто сам полез в ледяную ловушку?

Вот, что пишут приморцы:

«Каждый год одно и то же! Неужели нельзя штрафовать этих „героев“ за безответственность?»
«Они хоть понимают, сколько денег налогоплательщиков тратится на их спасение?»
«В следующий раз пусть сами себя спасают. Хватит уже с ними нянчиться.»
«Надо было их там оставить. Может, тогда бы дошло.»
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