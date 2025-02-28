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Posted 28 февраля, 02:52

Published 28 февраля, 02:52

Modified 28 февраля, 02:54

Updated 28 февраля, 02:54

Резкое похолодание и циклон обрушатся на Приморский край

От -30°С до циклона: суровые морозы вернутся в Приморье

28 февраля 2025, 02:52
Фото: Изображение Midjourney.

Резкое похолодание и циклон обрушатся на Приморский край

Сюжет
Погода
Необыкновенно весенняя погода радует жителей Приморского края. Но, как говорится, ничто не вечно. Лютые холода накроют регион уже на следующей неделе.

Зимняя погода вернется в регион, сообщает «Примгидромет». Морозы вновь накроют край, несмотря на то, что весна уже скромно стоит на пороге.

В понедельник столбики термометров упадут до -30 °С. Днем минус сохранится во многих районах, кое-где воздух прогреется до нуля.

Во вторник морозные ночи сохранятся в тех же пределах, что и накануне. А вот днем станет на 2 — 6 градусов теплее в сравнении с понедельником.

В среду к территориям края приблизится циклон, ночью станет теплее, — -6°С — -23 °С. Днем воздух прогреется до +4 °С на юге и до -3 °С в других уголках Приморья.

Во Владивостоке неделя начнется с -4 — -7 °С, затем температурный фон повысится на 1 — 3 градуса. В среду столбики термометров устремятся к нулю.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дальневосточная столица вот-вот побьет рекорд, который не обновлялся с 1953 года.

Главная интрига дня: Владивосток стоит на пороге рекорда
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