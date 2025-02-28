От -30°С до циклона: суровые морозы вернутся в Приморье

Posted 28 февраля, 02:52
Published 28 февраля, 02:52
Modified 28 февраля, 02:54
Updated 28 февраля, 02:54
Зимняя погода вернется в регион, сообщает «Примгидромет». Морозы вновь накроют край, несмотря на то, что весна уже скромно стоит на пороге.
В понедельник столбики термометров упадут до -30 °С. Днем минус сохранится во многих районах, кое-где воздух прогреется до нуля.
Во вторник морозные ночи сохранятся в тех же пределах, что и накануне. А вот днем станет на 2 — 6 градусов теплее в сравнении с понедельником.
В среду к территориям края приблизится циклон, ночью станет теплее, — -6°С — -23 °С. Днем воздух прогреется до +4 °С на юге и до -3 °С в других уголках Приморья.
Во Владивостоке неделя начнется с -4 — -7 °С, затем температурный фон повысится на 1 — 3 градуса. В среду столбики термометров устремятся к нулю.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дальневосточная столица вот-вот побьет рекорд, который не обновлялся с 1953 года.