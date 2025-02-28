Пол сменил ради любви: необычная история случилась во Владивостоке

— Музыка оперы крайне сложная, и в сочетании с движением нам, артистам, нужна очень сильная концентрация во время исполнения, — говорит Самира Галимова, солистка оперной труппы театра, исполнительница партии Параши, лауреат международного конкурса Хиблы Герзмава. — Раскрыть образ и направить помогают опытные коллеги, ранее участвовавшие в этом спектакле. Однако «играть» в моём случае почти ничего не нужно, ведь моя героиня — это молодая кокетливая девушка, которая с трепетом ждёт встречи со своим возлюбленным. Думаю, этот образ близок и понятен каждой женщине. И мне очень нравится сама постановка — в ей много ярких цветов, красок, красивые костюмы. Мне кажется, в преддверии весны спектакль будет смотреть очень органично в афише театра.