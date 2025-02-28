Пол сменил ради любви: необычная история случилась во Владивостоке

Posted 28 февраля, 06:21
Published 28 февраля, 06:21
Modified 28 февраля, 06:26
Updated 28 февраля, 06:26
История, в основе которой знаменитая поэма Пушкина «Домик в Коломне» (12+), положена была на музыку великим Игорем Стравинским. Во Владивостоке в нашей Мариинке оперу поставили около 10 лет назад, а сейчас обновили и вернули в репертуар малой сцены.
— Мне очень нравится возвращаться к тому или иному произведению, — говорит Вячеслав Стародубцев, режиссёр-постановщик. — Это позволяет глубже погрузиться в материал и по-настоящему вскрыть его музыкальную драматургию. Сегодня для нас с артистами важно найти новые грани и глубины музыки Стравинского и слов Пушкина, которые не теряют своей актуальности даже век спустя. Сейчас мы нашли для каждого артиста свой уникальный актёрский рисунок, а также добавили ещё один образ, который воплощает герой Пушкина, — это Купидон. При этом основа режиссёрской концепции спектакля остаётся неизменной, представляя синтез нескольких жанров — оперы, балета и драматического театра.
Петр Окунев, художник-постановщик, отметил, что декорации для спектакля были и остаются «воздушными»: лампочки, которые переходят в зал и соединяют тем самым сцену с залом; белые платья и рубашки, которые парят над сценой и поддерживают идею постоянных переодеваний, которые происходят в доме героев.
— Игорь Стравинский был большим затейником по части правил игры в своих произведениях, — отметил Павел Смелков, главный дирижер Приморской сцены Мариинского театра. — Он практически в каждом опусе изобретал их заново. Возвращение в Малый зал Приморской сцены Мариинского театр оперы «Мавра» в камерной версии позволяет прикоснуться к ещё одной образной сфере творчества Игоря Фёдоровича, организованной по своим уникальным правилам. Следуя ироничному повествованию первоисточника, он, как и Пушкин, ловко манипулирует высокопарностью конструкции (у Александра Сергеевича поэма написана октавами) и никчёмностью происшествия. В результате оригинальное произведение, наполненное пародийными образами мещанской среды окраины Петербурга, и живо поставленное режиссёром Вячеславом Стародубцевым, безусловно, обогащает репертуар театра музыкой большого мастера, раскрывающегося с весёлой стороны, доступной для восприятия публикой самого различного возраста и театрального опыта.
История о том, как главный герой «Мавры», влюбившись в прелестную девушку, устраивается в соседнее поместье кухаркой, переодевшись в женское платье, смешна, полна забавных ситуаций. Исполнителям главных ролей можно позволить в такой постановке немного пошалить на сцене, и они не отказывают себе в таком удовольствии, признались и Илья Астафуров, и Анастасия Кикоть. Но и простой эту работу для оперного солиста не назовёшь.
— Музыка оперы крайне сложная, и в сочетании с движением нам, артистам, нужна очень сильная концентрация во время исполнения, — говорит Самира Галимова, солистка оперной труппы театра, исполнительница партии Параши, лауреат международного конкурса Хиблы Герзмава. — Раскрыть образ и направить помогают опытные коллеги, ранее участвовавшие в этом спектакле. Однако «играть» в моём случае почти ничего не нужно, ведь моя героиня — это молодая кокетливая девушка, которая с трепетом ждёт встречи со своим возлюбленным. Думаю, этот образ близок и понятен каждой женщине. И мне очень нравится сама постановка — в ей много ярких цветов, красок, красивые костюмы. Мне кажется, в преддверии весны спектакль будет смотреть очень органично в афише театра.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что сотворил один прохиндей со своей семьей во Владивостоке ради денег.