Пособия, пенсии, маткапитал проиндексируют с 1 марта в Приморье

Posted 28 февраля, 10:33
Published 28 февраля, 10:33
Modified 28 февраля, 10:33
Updated 28 февраля, 10:33
С начала весны пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за ликвидации предприятия, вырастет до размера регионального прожиточного минимума. Раньше такие сотрудницы получали фиксированную выплату в 920 рублей. Эта мера призвана поддержать будущих мам, оказавшихся в сложной ситуации. Соответствующий закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
Также с первого марта 2025 года меняются правила признания человека инвалидом или ребёнком-инвалидом. Медико-социальная экспертиза (МСЭ) будет больше ориентирована на реабилитацию пациентов. Пересмотрены и некоторые критерии для установления инвалидности. Вводится система целевых реабилитационных групп.
Военные пенсионеры в марте получат увеличенные выплаты. Проиндексированные пенсии выплатят с доплатами за январь и февраль. Это связано с тем, что дополнительная индексация на 4,4% произведена задним числом, с начала года. В прошлом октябре военные пенсии выросли на 5,1%, однако инфляция за год составила 9,5%.