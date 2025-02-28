Пособия, пенсии, маткапитал проиндексируют с 1 марта в Приморье

Военные пенсионеры в марте получат увеличенные выплаты. Проиндексированные пенсии выплатят с доплатами за январь и февраль. Это связано с тем, что дополнительная индексация на 4,4% произведена задним числом, с начала года. В прошлом октябре военные пенсии выросли на 5,1%, однако инфляция за год составила 9,5%.