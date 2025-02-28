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Posted 28 февраля, 10:33

Published 28 февраля, 10:33

Modified 28 февраля, 10:33

Updated 28 февраля, 10:33

Пособия, пенсии, маткапитал проиндексируют с 1 марта в Приморье

Пособия, пенсии, маткапитал проиндексируют с 1 марта в Приморье

28 февраля 2025, 10:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Пенсии
С первого марта 2025 года в России вступают в силу изменения, касающиеся пособий, пенсий, порядка прохождения медико-социальной экспертизы и использования материнского капитала. Разбираемся, кого это затронет и какие выплаты увеличатся.

С начала весны пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за ликвидации предприятия, вырастет до размера регионального прожиточного минимума. Раньше такие сотрудницы получали фиксированную выплату в 920 рублей. Эта мера призвана поддержать будущих мам, оказавшихся в сложной ситуации. Соответствующий закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Также с первого марта 2025 года меняются правила признания человека инвалидом или ребёнком-инвалидом. Медико-социальная экспертиза (МСЭ) будет больше ориентирована на реабилитацию пациентов. Пересмотрены и некоторые критерии для установления инвалидности. Вводится система целевых реабилитационных групп.

Военные пенсионеры в марте получат увеличенные выплаты. Проиндексированные пенсии выплатят с доплатами за январь и февраль. Это связано с тем, что дополнительная индексация на 4,4% произведена задним числом, с начала года. В прошлом октябре военные пенсии выросли на 5,1%, однако инфляция за год составила 9,5%.

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