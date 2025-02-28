«Сами тонут, машины топят»: секрет «убийственной» рыбалки раскрыт в Приморье — фото

Posted 28 февраля, 00:43
Published 28 февраля, 00:43
Modified 28 февраля, 00:45
Updated 28 февраля, 00:45
В новых медиа заявили, что, кажется, причина рискованных рыбалок раскрыта. Подписчики новых медиа предполагают, что всему виной деньги. Любители морской охоты продают свою добычу, устанавливая нескромные цены на товар. Комментаторы в соцсетях сравнили рыбу с золотом, увидев цену на зубаря — 1 500 рублей.
«Теперь становится понятно, чего они там топят автомобили, сами тонут», — с сарказмом отметили в местном телеграм-канале.