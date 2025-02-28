«Сами тонут, машины топят»: секрет «убийственной» рыбалки раскрыт в Приморье — фото

В новых медиа заявили, что, кажется, причина рискованных рыбалок раскрыта. Подписчики новых медиа предполагают, что всему виной деньги. Любители морской охоты продают свою добычу, устанавливая нескромные цены на товар. Комментаторы в соцсетях сравнили рыбу с золотом, увидев цену на зубаря — 1 500 рублей.