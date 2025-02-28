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Posted 28 февраля, 00:43

Published 28 февраля, 00:43

Modified 28 февраля, 00:45

Updated 28 февраля, 00:45

Почему рыбаков притягивает смертельный досуг в Приморском крае

«Сами тонут, машины топят»: секрет «убийственной» рыбалки раскрыт в Приморье — фото

28 февраля 2025, 00:43
Фото: vostokmedia.com.

Почему рыбаков притягивает смертельный досуг в Приморском крае

Сюжет
Деньги
Приморцы, вооружившись удочками и буром, продолжают «штурмовать» море. Многих не смущают ни плюсовая температура, ни конец зимы. Для некоторых риск оборачивается трагедией. Ради чего рыбаки рискуют жизнями? — пользователи интернета нашли ответ.

В новых медиа заявили, что, кажется, причина рискованных рыбалок раскрыта. Подписчики новых медиа предполагают, что всему виной деньги. Любители морской охоты продают свою добычу, устанавливая нескромные цены на товар. Комментаторы в соцсетях сравнили рыбу с золотом, увидев цену на зубаря — 1 500 рублей.

«Теперь становится понятно, чего они там топят автомобили, сами тонут», — с сарказмом отметили в местном телеграм-канале.
Фото: dpsvl

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что цена на жареную корюшку тоже поразила жителей Владивостока.

Ну куда еще выше? — «золотая» рыбка не дает покоя жителям Приморья — фото
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