Сделал миллионы на нелегальном бизнесе: раскрыта крупная кража ресурсов в Приморье

Posted 28 февраля, 03:16
Published 28 февраля, 03:16
Modified 28 февраля, 03:18
Updated 28 февраля, 03:18
В Уссурийске мужчина незаконно добывал скальный грунт. сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморец, не оформив разрешение, реализовал более 17 000 кубов сырья. На нелегальном бизнесе предполагаемый преступник сделал целое состояние — 5 000 000 рублей.
На подозреваемого уссурийца возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Фигуранта задержали, теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Надзорное ведомство контролирует ход развития событий.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как налетчики дерзко обчистили здание в Приморском крае.