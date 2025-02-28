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Posted 28 февраля, 03:16

Published 28 февраля, 03:16

Modified 28 февраля, 03:18

Updated 28 февраля, 03:18

Мужчина незаконно добывал сырье в Приморском крае

Сделал миллионы на нелегальном бизнесе: раскрыта крупная кража ресурсов в Приморье

28 февраля 2025, 03:16
Фото: prosecutor_pk.

Мужчина незаконно добывал сырье в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Житель Уссурийска нагло загнал спецтехнику на чужую территорию и обогатился на несколько миллионов рублей.

В Уссурийске мужчина незаконно добывал скальный грунт. сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморец, не оформив разрешение, реализовал более 17 000 кубов сырья. На нелегальном бизнесе предполагаемый преступник сделал целое состояние — 5 000 000 рублей.

На подозреваемого уссурийца возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Фигуранта задержали, теперь решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Надзорное ведомство контролирует ход развития событий.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как налетчики дерзко обчистили здание в Приморском крае.

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#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#Кража#Уссурийск#Прокуратура#Незаконная добыча#Приморский край#Приморец
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