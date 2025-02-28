Стойте, я уже бегу: будет ли электричка ждать опаздывающего пассажира

Posted 28 февраля, 02:43
Published 28 февраля, 02:43
Modified 28 февраля, 02:45
Updated 28 февраля, 02:45
В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» с улыбкой ответили, что у машинистов пригородных электропоездов есть своя точка зрения на эту проблему.
С одной стороны, машинисты шутливо говорят, что у длинноногой девушки больше шансов «остановить электричку». С другой — электропоезд должен идти по расписанию.
— Нас всегда учили: те, кто опаздывает и бежит, — им на следующий поезд, — рассказал один из машинистов пригородных электропоездов. — Электричка должна отправляться строго по графику. И если допустим, человек опаздывает утром, когда поезда идут один за другим, мы, как правило, его не ждем. Если же отправляется последняя электричка, например, со станции Спасск-Дальний, входим в положение пассажира. Можем немного подождать стариков, родителей с маленькими детьми.
Словом, иногда и электричка может отправиться от перрона позже на минуту-другую, все зависит от обстоятельств.
— Но мы всё же советуем всем пассажирам приходить на электричку вовремя, а также помнить: лучше уехать на другом поезде, чем в спешке подвернуть ногу, — резюмировали в пресс-службе АО «Экспресс Приморья». — И ещё один совет: если реально опаздываете — попытайтесь дать знак машинисту, активно помахав рукой, возможно, он проявит солидарность. Но всё же главная обязанность локомотивной бригады: строго соблюдать расписание.
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