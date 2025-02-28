Стойте, я уже бегу: будет ли электричка ждать опаздывающего пассажира

— Нас всегда учили: те, кто опаздывает и бежит, — им на следующий поезд, — рассказал один из машинистов пригородных электропоездов. — Электричка должна отправляться строго по графику. И если допустим, человек опаздывает утром, когда поезда идут один за другим, мы, как правило, его не ждем. Если же отправляется последняя электричка, например, со станции Спасск-Дальний, входим в положение пассажира. Можем немного подождать стариков, родителей с маленькими детьми.