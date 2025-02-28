В краевой больнице имени Сергеева в Хабаровске устанавливают новые лифты

Многопрофильное медицинское учреждение принимает пациентов со всего региона. В больнице сейчас почти 1 тысяча коек. Каждый день пациенты перемещаются с помощью лифтов на различные обследования по разным этажам. Кроме того, грузовые лифты транспортируют персонал больницы и медицинский инвентарь. Обновить предстоит первые шесть лифтов из четырнадцати. Администрация продумала логистику так, чтобы ремонт не влиял на темп и график работы сотрудников учреждения, а пациенты не испытывали неудобства при посещении.