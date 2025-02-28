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Posted 28 февраля, 04:23

Published 28 февраля, 04:23

Modified 28 февраля, 05:07

Updated 28 февраля, 05:07

В краевой больнице имени Сергеева в Хабаровске устанавливают новые лифты

В краевой больнице имени Сергеева в Хабаровске устанавливают новые лифты

28 февраля 2025, 04:23
В хабаровской краевой клинической больнице имени С. И. Сергеева началась замена старых лифтов. Провести обновлении ранее поручил губернатор региона Дмитрий Демешин. На это из краевого бюджета больнице было выделено более 40 миллионов рублей.
— Подошел срок окончания эксплуатации лифтов. Из-за большой растущей нагрузки инженерная часть не справляется с работой. Замена лифтов нужна для безопасности пациентов и сотрудников больницы. Подчеркну, что новые будут иметь систему доступа, потому как вопросы безопасности у нас в приоритете, — уточнил главный врач краевой больницы имени Сергеева Андрей Субботин.

Многопрофильное медицинское учреждение принимает пациентов со всего региона. В больнице сейчас почти 1 тысяча коек. Каждый день пациенты перемещаются с помощью лифтов на различные обследования по разным этажам. Кроме того, грузовые лифты транспортируют персонал больницы и медицинский инвентарь. Обновить предстоит первые шесть лифтов из четырнадцати. Администрация продумала логистику так, чтобы ремонт не влиял на темп и график работы сотрудников учреждения, а пациенты не испытывали неудобства при посещении.

Новые лифты от отечественного производителя, более мощные и скоростные. Раньше в каждом лифте работал специальный сотрудник, который вручную открывал и закрывал двери на этажах, обеспечивая безопасность. Теперь же грузовые лифты будут полностью автоматические.

Ожидается, что запускать новые лифты в краевой больнице начнут во II квартале 2025 года.

#Хабаровский край
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