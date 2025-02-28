В краевой больнице имени Сергеева в Хабаровске устанавливают новые лифты

Posted 28 февраля, 04:23
Published 28 февраля, 04:23
Modified 28 февраля, 05:07
Updated 28 февраля, 05:07
— Подошел срок окончания эксплуатации лифтов. Из-за большой растущей нагрузки инженерная часть не справляется с работой. Замена лифтов нужна для безопасности пациентов и сотрудников больницы. Подчеркну, что новые будут иметь систему доступа, потому как вопросы безопасности у нас в приоритете, — уточнил главный врач краевой больницы имени Сергеева Андрей Субботин.
Многопрофильное медицинское учреждение принимает пациентов со всего региона. В больнице сейчас почти 1 тысяча коек. Каждый день пациенты перемещаются с помощью лифтов на различные обследования по разным этажам. Кроме того, грузовые лифты транспортируют персонал больницы и медицинский инвентарь. Обновить предстоит первые шесть лифтов из четырнадцати. Администрация продумала логистику так, чтобы ремонт не влиял на темп и график работы сотрудников учреждения, а пациенты не испытывали неудобства при посещении.
Новые лифты от отечественного производителя, более мощные и скоростные. Раньше в каждом лифте работал специальный сотрудник, который вручную открывал и закрывал двери на этажах, обеспечивая безопасность. Теперь же грузовые лифты будут полностью автоматические.
Ожидается, что запускать новые лифты в краевой больнице начнут во II квартале 2025 года.