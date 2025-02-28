В Сбере теперь можно взять ипотеку на покупку коттеджей по ДДУ

Posted 28 февраля, 11:11
Published 28 февраля, 11:11
Modified 28 февраля, 11:11
Updated 28 февраля, 11:11
На мероприятии Domclick Digital Day, состоявшемся в конце февраля в Казани, Лейпи подчеркнул, что банк разработал аналог ипотечного продукта, ориентированный на первичный рынок, и в индивидуальном жилищном строительстве, пишет newsnn.ru.
Ранее ипотечное кредитование по ДДУ у Сбербанка было доступно только для квартир в строящихся многоквартирных домах. Однако, принимая во внимание динамику современного рынка жилья, где активно ведется строительство не только многоквартирных зданий, но и частных домов, было принято решение расширить действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» на индивидуальное строительство. В настоящее время крупные застройщики активно развивают проекты загородных коттеджных комплексов.
Новое предложение Сбербанка дает возможность приобретать недвижимость по ДДУ у застройщиков, которые получают проектное финансирование от Сбера. Лейпи добавил, что эти компании работают в конкретных регионах и реализуют свои проекты в соответствии с положениями 214-ФЗ. На данный момент в партнерской сети Сбербанка насчитывается около десятка таких застройщиков. Лейпи уверен, что их количество будет расти в будущем.