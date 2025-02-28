В Сбере теперь можно взять ипотеку на покупку коттеджей по ДДУ

Ранее ипотечное кредитование по ДДУ у Сбербанка было доступно только для квартир в строящихся многоквартирных домах. Однако, принимая во внимание динамику современного рынка жилья, где активно ведется строительство не только многоквартирных зданий, но и частных домов, было принято решение расширить действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» на индивидуальное строительство. В настоящее время крупные застройщики активно развивают проекты загородных коттеджных комплексов.