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Posted 28 февраля, 11:11

Published 28 февраля, 11:11

Modified 28 февраля, 11:11

Updated 28 февраля, 11:11

В Сбере теперь можно взять ипотеку на покупку коттеджей по ДДУ

В Сбере теперь можно взять ипотеку на покупку коттеджей по ДДУ

28 февраля 2025, 11:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сбербанк представил новый продукт — ипотечное кредитование для покупки частного дома у застройщиков по договору долевого участия (ДДУ). Алексей Лейпи, руководитель дивизиона «Домклик» Сбербанка, сообщил, что оформить такую сделку можно через платформу «Домклик».

На мероприятии Domclick Digital Day, состоявшемся в конце февраля в Казани, Лейпи подчеркнул, что банк разработал аналог ипотечного продукта, ориентированный на первичный рынок, и в индивидуальном жилищном строительстве, пишет newsnn.ru.

Ранее ипотечное кредитование по ДДУ у Сбербанка было доступно только для квартир в строящихся многоквартирных домах. Однако, принимая во внимание динамику современного рынка жилья, где активно ведется строительство не только многоквартирных зданий, но и частных домов, было принято решение расширить действие Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» на индивидуальное строительство. В настоящее время крупные застройщики активно развивают проекты загородных коттеджных комплексов.

Новое предложение Сбербанка дает возможность приобретать недвижимость по ДДУ у застройщиков, которые получают проектное финансирование от Сбера. Лейпи добавил, что эти компании работают в конкретных регионах и реализуют свои проекты в соответствии с положениями 214-ФЗ. На данный момент в партнерской сети Сбербанка насчитывается около десятка таких застройщиков. Лейпи уверен, что их количество будет расти в будущем.

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