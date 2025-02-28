«Весеннее обострение»: конфликт на дороге закончился «лютым махачем» во Владивостоке

Posted 28 февраля, 07:31
Published 28 февраля, 07:31
Modified 28 февраля, 07:33
Updated 28 февраля, 07:33
В новых медиа разлетелись жуткие кадры, на которых автомобилист набросился на другого водителя из-за конфликта на дороге в дальневосточной столице. Прокуратура заинтересовалась возмутительным инцидентом.
Предварительно установлено, что агрессивный незнакомец причинил физическую боль рулевому Nissan X-Trail на Бородинской около дома №.14
По факту произошедшего возбудили уголовное дело: хулиганство. Сейчас силовики разыскивают фигуранта.
«Ход и результаты расследования уголовного дела, установление личности и его задержания поставлены прокуратурой на контроль», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем закончилась драка владивостокцев в подъезде многоэтажки.