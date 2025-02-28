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Posted 28 февраля, 07:31

Published 28 февраля, 07:31

Modified 28 февраля, 07:33

Updated 28 февраля, 07:33

Силовики разыскивают участника драки на дороге в Приморье

«Весеннее обострение»: конфликт на дороге закончился «лютым махачем» во Владивостоке

28 февраля 2025, 07:31
Фото: Изображение Midjourney.

Силовики разыскивают участника драки на дороге в Приморье

Сюжет
Прокуратура
Необычайно теплая пятница оказалась щедра на жаркие происшествия на дорогах Владивостока. Инцидент, случившийся на Второй Речке тому подтверждение.

В новых медиа разлетелись жуткие кадры, на которых автомобилист набросился на другого водителя из-за конфликта на дороге в дальневосточной столице. Прокуратура заинтересовалась возмутительным инцидентом.

Фото: dpskontrol_rus

Предварительно установлено, что агрессивный незнакомец причинил физическую боль рулевому Nissan X-Trail на Бородинской около дома №.14

По факту произошедшего возбудили уголовное дело: хулиганство. Сейчас силовики разыскивают фигуранта.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, установление личности и его задержания поставлены прокуратурой на контроль», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем закончилась драка владивостокцев в подъезде многоэтажки.

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