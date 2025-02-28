vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 09:40

Published 28 февраля, 09:40

Modified 28 февраля, 09:40

Updated 28 февраля, 09:40

«Весна порадует»: синоптики рассказали о погоде на 1 марта в Приморье

«Весна порадует»: синоптики рассказали о погоде на 1 марта в Приморье

28 февраля 2025, 09:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Жители Приморья с волнением ожидают первый день весны. Синоптики рассказали о погоде на 1 марта. По данным метеорологов, регион встретит весну без осадков, с умеренным ветром и небольшим потеплением днем.

Завтра, 1 марта, погоду в Приморском крае определит область высокого атмосферного давления. Дождей и снега не ожидается. Ветер будет дуть с северо-запада и запада. Его скорость окажется умеренной. На побережье местами возможны сильные порывы. Температура воздуха ночью опустится до -2…-1°C, а днем поднимется до +3…+8°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке жителей ждёт небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный будет умеренным, но ночью и утром возможны сильные порывы. Ночью столбик термометра покажет -1…-3°C, а днем воздух прогреется до +2…+4°C.

В Уссурийске также прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер северо-западный и северный будет умеренным, но к вечеру усилится. Ночная температура составит -3…-5°C, а днем воздух прогреется до +5…+7°C.

В Находке ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный и северный сохранится умеренным. Ночью температура опустится до 0…-2°C, а днем поднимется до +6…+8°C.

Читайте также:
Туман и гололед: погода в Приморье на 19 январяОт —18°С до —1°С: чего ждать от погоды в Приморье?«+3°C — неужели это правда?»: теплом порадует погода жителей Приморья в субботу
#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Примгидромет#Приморский край#Синоптики#Осадки#Приморье#Температура воздуха#Атмосферное давление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика