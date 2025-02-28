«Весна порадует»: синоптики рассказали о погоде на 1 марта в Приморье

Завтра, 1 марта, погоду в Приморском крае определит область высокого атмосферного давления. Дождей и снега не ожидается. Ветер будет дуть с северо-запада и запада. Его скорость окажется умеренной. На побережье местами возможны сильные порывы. Температура воздуха ночью опустится до -2…-1°C, а днем поднимется до +3…+8°C, сообщает «Примгидромет».