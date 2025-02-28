«Весна порадует»: синоптики рассказали о погоде на 1 марта в Приморье

Posted 28 февраля, 09:40
Published 28 февраля, 09:40
Modified 28 февраля, 09:40
Updated 28 февраля, 09:40
Завтра, 1 марта, погоду в Приморском крае определит область высокого атмосферного давления. Дождей и снега не ожидается. Ветер будет дуть с северо-запада и запада. Его скорость окажется умеренной. На побережье местами возможны сильные порывы. Температура воздуха ночью опустится до -2…-1°C, а днем поднимется до +3…+8°C, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке жителей ждёт небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный будет умеренным, но ночью и утром возможны сильные порывы. Ночью столбик термометра покажет -1…-3°C, а днем воздух прогреется до +2…+4°C.
В Уссурийске также прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер северо-западный и северный будет умеренным, но к вечеру усилится. Ночная температура составит -3…-5°C, а днем воздух прогреется до +5…+7°C.
В Находке ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный и северный сохранится умеренным. Ночью температура опустится до 0…-2°C, а днем поднимется до +6…+8°C.