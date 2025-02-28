Вовремя квитанций не ждите: ДЭК готовит перерасчет за электричество в Приморье

Posted 28 февраля, 06:38
Published 28 февраля, 06:38
Modified 28 февраля, 06:40
Updated 28 февраля, 06:40
Февральские квитанции за электричество могут прийти приморцам с задержкой из-за перерасчета за январь, который готовит ДЭК, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Специалисты пересмотрят тарифы, распространяющиеся на частные дома, которые не подключены к централизованному отоплению. К слову, для перерасчета жителям края, ранее не предоставивших информацию об электроотопительном оборудовании, никуда не надо подавать данные. Организация сама внесет коррективы.
Тем, кто не подавал данную информацию в ДЭК и не подключен к коммунальной услуге, необходимо передать документы через интернет-приемную компании или отправить письмом на электронный адрес, указанный в платежках. Также потребители могут посетить офис организации.
«Для индивидуальных жилых и садовых домов, в которых нет газа и есть электроотопительные установки, максимальное значение первого диапазона с 3900 кВт/ч поднимется до 7020 кВт/ч, а второго — с 6000 кВт/ч до 10800 кВт/ч», — пояснили специалисты агентства по тарифам.
Стоит отметить, что данная мера распространяется на тех домовладельцев, которые потребили более 3 900 киловатт в январе. Перерасчет произведут только на объем превышения.
Что касается хозяев дачных домов, которые не заключили договоров энергоснабжения, им необходимо подать документы представителям товарищества, которое обслуживает СНТ.
«Электроэнергия, израсходованная на общедомовые нужды в многоквартирных домах и в домохозяйствах, состоящих из многодетных семей, используется без ограничения по тарифу первого уровня», — подчеркнули в пресс-службе администрации Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава края Олег Кожемяко добился перерасчета тарифов на коммунальную услуги.