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Posted 28 февраля, 06:38

Published 28 февраля, 06:38

Modified 28 февраля, 06:40

Updated 28 февраля, 06:40

Энергоснабжающая компания пересчитает тарифы на электричество в Приморском крае

Вовремя квитанций не ждите: ДЭК готовит перерасчет за электричество в Приморье

28 февраля 2025, 06:38
Фото: 1MI.

Энергоснабжающая компания пересчитает тарифы на электричество в Приморском крае

Сюжет
ДЭК
Страсти вокруг огромных счетов за энергоснабжение не утихают по сей день. Правительство Приморья опубликовало разъяснение, которое расставило все точки над «I».

Февральские квитанции за электричество могут прийти приморцам с задержкой из-за перерасчета за январь, который готовит ДЭК, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты пересмотрят тарифы, распространяющиеся на частные дома, которые не подключены к централизованному отоплению. К слову, для перерасчета жителям края, ранее не предоставивших информацию об электроотопительном оборудовании, никуда не надо подавать данные. Организация сама внесет коррективы.

Тем, кто не подавал данную информацию в ДЭК и не подключен к коммунальной услуге, необходимо передать документы через интернет-приемную компании или отправить письмом на электронный адрес, указанный в платежках. Также потребители могут посетить офис организации.

Фото: primorsky.ru
«Для индивидуальных жилых и садовых домов, в которых нет газа и есть электроотопительные установки, максимальное значение первого диапазона с 3900 кВт/ч поднимется до 7020 кВт/ч, а второго — с 6000 кВт/ч до 10800 кВт/ч», — пояснили специалисты агентства по тарифам.

Стоит отметить, что данная мера распространяется на тех домовладельцев, которые потребили более 3 900 киловатт в январе. Перерасчет произведут только на объем превышения.

Что касается хозяев дачных домов, которые не заключили договоров энергоснабжения, им необходимо подать документы представителям товарищества, которое обслуживает СНТ.

«Электроэнергия, израсходованная на общедомовые нужды в многоквартирных домах и в домохозяйствах, состоящих из многодетных семей, используется без ограничения по тарифу первого уровня», — подчеркнули в пресс-службе администрации Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава края Олег Кожемяко добился перерасчета тарифов на коммунальную услуги.

Кожемяко добился перерасчета тарифов за электроотопление в Приморье
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