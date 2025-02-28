Всероссийский форум по донорству крови и костного мозга пройдёт в Хабаровском крае

В Хабаровском крае заготовка крови осуществляется в КГБУЗ «Краевая станция переливания крови» в Хабаровске, у которого есть отделение в Комсомольске-на-Амуре. Число донаций ежегодно составляет порядка 30 тысяч. Ежедневно в медицинские организации края краевой станцией выдается около 22 литров эритроцитсодержащих компонентов крови, порядка 40 доз концентрата тромбоцитов и 6 литров плазмы для 100 пациентов. В 2024 году общее количество трансфузий достигло отметки почти 35,4 тысячи, а число доноров, сдавших кровь и ее компоненты, — более 13 тысяч.