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Posted 28 февраля, 03:30

Published 28 февраля, 03:30

Modified 28 февраля, 05:02

Updated 28 февраля, 05:02

Всероссийский форум по донорству крови и костного мозга пройдёт в Хабаровском крае

Всероссийский форум по донорству крови и костного мозга пройдёт в Хабаровском крае

28 февраля 2025, 03:30
Фото: Правительство Хабаровского края.
Всероссийский форум «Донорство как система. Стратегии работы и приоритеты развития» пройдет с 14 по 16 мая в Хабаровском крае. Мероприятие впервые объединит экспертов в области донорства, трансфузиологии и трансплантации из 89 регионов нашей страны.

Также на форум прибудут иностранные врачи из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Такой обмен опытом откроет для региона новые подходы к вовлечению в донорство.

На форуме деятели науки и медицины обсудят тему донорства крови и костного мозга: научные разработки и опыт российских и международных институтов, приоритеты развития донорства в России и зарубежных странах, актуальные вопросы «Службы крови», обеспечения медицинских организаций компонентами донорской крови, костного мозга, иммунной плазмы и другое. В программа пройдут обучающими мастер-классы для трансфузиологов и специалистов здравоохранения.

— Значимость форума для региона подчеркивают показатели Федерального регистра доноров костного мозга — за 5 лет количество доноров из Хабаровского края увеличилось на 2620 человек. Восемь хабаровчан пожертвовали гемопоэтические стволовые клетки пациентам клиник Казахстана, Москвы и Санкт-Петербурга, — отметили в министерстве здравоохранения края.

Для участников на форуме будут работать различные локации о первой медицинской помощи, а также пленарные сессии о донорстве на Дальнем Востоке, в России и в мире. В торжественной части программы подведут итоги деятельности донорского движения, приуроченной к 80-летию Победы.

В Хабаровском крае заготовка крови осуществляется в КГБУЗ «Краевая станция переливания крови» в Хабаровске, у которого есть отделение в Комсомольске-на-Амуре. Число донаций ежегодно составляет порядка 30 тысяч. Ежедневно в медицинские организации края краевой станцией выдается около 22 литров эритроцитсодержащих компонентов крови, порядка 40 доз концентрата тромбоцитов и 6 литров плазмы для 100 пациентов. В 2024 году общее количество трансфузий достигло отметки почти 35,4 тысячи, а число доноров, сдавших кровь и ее компоненты, — более 13 тысяч.

#Хабаровский край
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