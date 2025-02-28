«Я довольна, но ехать страшно»: отважная рыбачка из Приморья покорила соцсети — видео

Posted 28 февраля, 01:16
Published 28 февраля, 01:16
Modified 28 февраля, 01:18
Updated 28 февраля, 01:18
В новых медиа разлетелось видео с семя зубарями и одной селедкой. Закадровый женский голос повествует о том, что рыбалка удалась. Но без опасных обстоятельств не обошлось. Лед стремительно сокращается и превращается в воду под палящим солнцем.
Также любительница опасного досуга отметила, что теперь перед ней стоит непростая задача — без происшествий добраться до берега.
К слову, женщина вызвала восхищение у подписчиков соцсетей.
«Есть женщины в русских селеньях: и в горящую избу, и коня, и в полынью на скаку», — написали в одном из местных телеграм-каналов.
После сборов девушка сняла видеоролик, на котором видно, насколько резво она покидает акваторию. Судя по всему, состояние льда действительно желает оставлять лучшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему рыбаки рвутся на лед в Приморском крае. Пользователи интернета предполагают, что земляков манят деньги.