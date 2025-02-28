vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 01:16

Published 28 февраля, 01:16

Modified 28 февраля, 01:18

Updated 28 февраля, 01:18

Любительница подледной рыбалки изумила жителей Приморского края

«Я довольна, но ехать страшно»: отважная рыбачка из Приморья покорила соцсети — видео

28 февраля 2025, 01:16
Фото: 1MI.

Любительница подледной рыбалки изумила жителей Приморского края

Сюжет
Рыбалка
Обычно рискуют собственными жизнями рыбаки мужского пола. Однако в Приморском крае нашлась дама не только с характером, но и с удочкой и буром. Приключения женщины вызвали бурные обсуждения в соцсетях.

В новых медиа разлетелось видео с семя зубарями и одной селедкой. Закадровый женский голос повествует о том, что рыбалка удалась. Но без опасных обстоятельств не обошлось. Лед стремительно сокращается и превращается в воду под палящим солнцем.

Также любительница опасного досуга отметила, что теперь перед ней стоит непростая задача — без происшествий добраться до берега.

К слову, женщина вызвала восхищение у подписчиков соцсетей.

«Есть женщины в русских селеньях: и в горящую избу, и коня, и в полынью на скаку», — написали в одном из местных телеграм-каналов.
Видео: Vladivostok_dps.

После сборов девушка сняла видеоролик, на котором видно, насколько резво она покидает акваторию. Судя по всему, состояние льда действительно желает оставлять лучшего.

Видео: Vladivostok_dps.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему рыбаки рвутся на лед в Приморском крае. Пользователи интернета предполагают, что земляков манят деньги.

«Сами тонут, машины топят»: секрет «убийственной» рыбалки раскрыт в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Тонули на глазах: трупы рыбаков вытащили из-подо льда в Приморье — видеоНарушил и тут же преступил закон вновь: иностранец попытался откупиться в Приморье«Тачка села»: рыбак на внедорожнике попал в ледяной конфуз в Приморье — видео
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Рыбалка#Приморский край#Лед#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика