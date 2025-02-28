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Posted 28 февраля, 02:00

Published 28 февраля, 02:00

Modified 28 февраля, 02:02

Updated 28 февраля, 02:02

Аномальная жара сменится резким похолоданием до -23°С в Приморском крае

Жуть нагрянет после экстремальной жары: лютые морозы обрушатся на Приморье

28 февраля 2025, 02:00
Фото: 1MI.

Аномальная жара сменится резким похолоданием до -23°С в Приморском крае

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Погода
Необычайно теплая погода порадует Приморский край в последний день зимы. А вот весна баловать жителей региона не намерена.

Сегодня, 28 февраля, потепление в регионе продолжится. Если вчера столбики термометров поднимались до +11 °С, то в последний день зимы градусники покажут на 3 — 6 градусов больше. Также в крае задует свежий юго-западный ветер, сообщает «Примгидромет».

В ночь на 1 марта циклон начнет приближаться к Приморью, но существенных осадков не предвидится. Температурный фон будет колебаться в районе 0 — -10 °С. Но днем в регионе станет прохладнее, воздух успеет прогреться до +9 °С.

В воскресенье ночь ожидается морозная — до -23 °С. Максимальный температурный фон тоже уйдет в минус — -2 — -11 °С. Более того, во многих районах задует сильный ветер.

Во Владивостоке сегодня ожидается аномально теплая погода. Возможно, температура воздуха достигнет значений, которые фиксировали в 1953 году. Выходные хоть и пройдут без осадков, но без «ложки дегтя» не обойдется. Дневные температуры упадут до -7 °С, а ночные до -10 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как любительница морской охоты изумилась тому, как стремительно исчезает лед в акватории Приморского края.

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