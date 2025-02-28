Жуть нагрянет после экстремальной жары: лютые морозы обрушатся на Приморье

Posted 28 февраля, 02:00
Published 28 февраля, 02:00
Modified 28 февраля, 02:02
Updated 28 февраля, 02:02
Сегодня, 28 февраля, потепление в регионе продолжится. Если вчера столбики термометров поднимались до +11 °С, то в последний день зимы градусники покажут на 3 — 6 градусов больше. Также в крае задует свежий юго-западный ветер, сообщает «Примгидромет».
В ночь на 1 марта циклон начнет приближаться к Приморью, но существенных осадков не предвидится. Температурный фон будет колебаться в районе 0 — -10 °С. Но днем в регионе станет прохладнее, воздух успеет прогреться до +9 °С.
В воскресенье ночь ожидается морозная — до -23 °С. Максимальный температурный фон тоже уйдет в минус — -2 — -11 °С. Более того, во многих районах задует сильный ветер.
Во Владивостоке сегодня ожидается аномально теплая погода. Возможно, температура воздуха достигнет значений, которые фиксировали в 1953 году. Выходные хоть и пройдут без осадков, но без «ложки дегтя» не обойдется. Дневные температуры упадут до -7 °С, а ночные до -10 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как любительница морской охоты изумилась тому, как стремительно исчезает лед в акватории Приморского края.