Жуть нагрянет после экстремальной жары: лютые морозы обрушатся на Приморье

Во Владивостоке сегодня ожидается аномально теплая погода. Возможно, температура воздуха достигнет значений, которые фиксировали в 1953 году. Выходные хоть и пройдут без осадков, но без «ложки дегтя» не обойдется. Дневные температуры упадут до -7 °С, а ночные до -10 °С.