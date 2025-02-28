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Posted 27 февраля, 23:20

Published 27 февраля, 23:20

Modified 27 февраля, 23:22

Updated 27 февраля, 23:22

Небывалую оттепель прогнозируют синоптики в Приморском крае

Зима уходит с плюсом: небывалая оттепель сегодня в Приморском крае

27 февраля 2025, 23:20
Фото: vostokmedia.com.

Небывалую оттепель прогнозируют синоптики в Приморском крае

Сюжет
Погода
Зима прощается с Приморским краем по-доброму, даже слишком тепло: сегодня в регионе синоптики обещают едва ли не летние показатели температуры воздуха.

По сообщениям Примгидромета, над Приморьем раскинулось поле пониженного атмосферного давления. В крае — преимущественно без осадков. Направление ветра в течение дня будет меняться от юго-западного до просто западного. А вот температура воздуха по-настоящему удивит — до +15°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный сначала умеренный, затем сильный. Ночью в столице ДФО было около нуля, а днём — до +10°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие температурные рекорды Владивосток побил вчера.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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