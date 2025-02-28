Зима уходит с плюсом: небывалая оттепель сегодня в Приморском крае

Posted 27 февраля, 23:20
Published 27 февраля, 23:20
Modified 27 февраля, 23:22
Updated 27 февраля, 23:22
По сообщениям Примгидромета, над Приморьем раскинулось поле пониженного атмосферного давления. В крае — преимущественно без осадков. Направление ветра в течение дня будет меняться от юго-западного до просто западного. А вот температура воздуха по-настоящему удивит — до +15°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный сначала умеренный, затем сильный. Ночью в столице ДФО было около нуля, а днём — до +10°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие температурные рекорды Владивосток побил вчера.