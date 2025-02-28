Зима уходит с плюсом: небывалая оттепель сегодня в Приморском крае

По сообщениям Примгидромета, над Приморьем раскинулось поле пониженного атмосферного давления. В крае — преимущественно без осадков. Направление ветра в течение дня будет меняться от юго-западного до просто западного. А вот температура воздуха по-настоящему удивит — до +15°C.