Зоосад «Приамурский» в Хабаровске внедряет бережливые технологии по нацпроекту

Основной сезон посещаемости в зоосаде длится с мая по октябрь. В этот период в выходные и праздничные дни количество посетителей достигает 2700 человек, при этом на входе образуются длинные очереди — пропускной пункт не справляется с потоком. Именно поэтому в качестве главной цели проекта выбрали сократить время ожидания посетителей в очереди в пиковый сезон.