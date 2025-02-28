Зоосад «Приамурский» в Хабаровске внедряет бережливые технологии по нацпроекту

Posted 28 февраля, 05:12
Published 28 февраля, 05:12
Modified 28 февраля, 05:14
Updated 28 февраля, 05:14
Экспертную поддержку окажет Региональный центр компетенций в сфере повышения производительности труда.
Основной сезон посещаемости в зоосаде длится с мая по октябрь. В этот период в выходные и праздничные дни количество посетителей достигает 2700 человек, при этом на входе образуются длинные очереди — пропускной пункт не справляется с потоком. Именно поэтому в качестве главной цели проекта выбрали сократить время ожидания посетителей в очереди в пиковый сезон.
— Летом в пик сезона в очереди, бывает, находится до 50 человек, которым нужно купить билеты, оплатить корм, дополнительные услуги на мастерклассы и мероприятия. Затем необходимо пройти контроль — только потом посетители входят в наше учреждение. В среднем, в очереди в этот период посетители проводят до получаса, — рассказала заведующая отделом развития эколого-просветительской деятельности и внешних коммуникаций зоосада Елена Шевченко.
Эксперты РЦК помогут зоосаду справиться не только с проблемой очередей, но и совместно поработают над усовершенствованием навигации и маршрутов. В ближайшее время рабочая группа учреждения приступит к выявлению в операционных процессах «узких мест», планированию улучшений.
— В этом году это уже четвертое соцучреждение края, которое включилось в федеральный проект «Производительность труда». В их числе также три медицинских организации: КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9», КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1», КГБУЗ «Городская клиническая больница» имени профессора Г. Л. Александровича. Всего в течение 2025 года проектом планируется охватить не менее 10 учреждений здравоохранения, культуры, социальной защиты и иных социальных сфер деятельности края, — сообщил и. о. замминистра экономического развития края Аркадий Протасов.
Напомним, в 2024 году в Хабаровском крае по поручению губернатора были реализованы пилотные проекты по повышению производительности труда в КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 3», КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1», КГБУ «Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов». Внедрение бережливых технологий позволило учреждениям исключить излишние операционные процессы, в разы сократить время ожидания в очередях и процедуру оформления пациентов на госпитализацию, организовать заблаговременное оповещение и усовершенствовать документооборот.