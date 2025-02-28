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Posted 28 февраля, 05:12

Published 28 февраля, 05:12

Modified 28 февраля, 05:14

Updated 28 февраля, 05:14

Зоосад «Приамурский» в Хабаровске внедряет бережливые технологии по нацпроекту

Зоосад «Приамурский» в Хабаровске внедряет бережливые технологии по нацпроекту

28 февраля 2025, 05:12
Фото: Правительство Хабаровского краяя.
В Хабаровском крае впервые участником нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» стало учреждение культуры. Бережливые технологии внедрить у себя решило руководство зоосада «Приамурский» им В. П. Сысоева.

Экспертную поддержку окажет Региональный центр компетенций в сфере повышения производительности труда.

Основной сезон посещаемости в зоосаде длится с мая по октябрь. В этот период в выходные и праздничные дни количество посетителей достигает 2700 человек, при этом на входе образуются длинные очереди — пропускной пункт не справляется с потоком. Именно поэтому в качестве главной цели проекта выбрали сократить время ожидания посетителей в очереди в пиковый сезон.

— Летом в пик сезона в очереди, бывает, находится до 50 человек, которым нужно купить билеты, оплатить корм, дополнительные услуги на мастерклассы и мероприятия. Затем необходимо пройти контроль — только потом посетители входят в наше учреждение. В среднем, в очереди в этот период посетители проводят до получаса, — рассказала заведующая отделом развития эколого-просветительской деятельности и внешних коммуникаций зоосада Елена Шевченко.

Эксперты РЦК помогут зоосаду справиться не только с проблемой очередей, но и совместно поработают над усовершенствованием навигации и маршрутов. В ближайшее время рабочая группа учреждения приступит к выявлению в операционных процессах «узких мест», планированию улучшений.

— В этом году это уже четвертое соцучреждение края, которое включилось в федеральный проект «Производительность труда». В их числе также три медицинских организации: КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9», КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1», КГБУЗ «Городская клиническая больница» имени профессора Г. Л. Александровича. Всего в течение 2025 года проектом планируется охватить не менее 10 учреждений здравоохранения, культуры, социальной защиты и иных социальных сфер деятельности края, — сообщил и. о. замминистра экономического развития края Аркадий Протасов.

Напомним, в 2024 году в Хабаровском крае по поручению губернатора были реализованы пилотные проекты по повышению производительности труда в КГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 3», КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1», КГБУ «Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов». Внедрение бережливых технологий позволило учреждениям исключить излишние операционные процессы, в разы сократить время ожидания в очередях и процедуру оформления пациентов на госпитализацию, организовать заблаговременное оповещение и усовершенствовать документооборот.

#Хабаровский край
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