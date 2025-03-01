Дым и искры на всю округу: огонь охватил жилой дом во Владивостоке — видео

Posted 1 марта, 01:32
Published 1 марта, 01:32
Modified 1 марта, 01:34
Updated 1 марта, 01:34
Серьёзный пожар охватил жилой дом на Борисенко во Владивостоке. Дым поднимается на весь район, отчетливо видны искры. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.
В сети сообщают, что дорогу рядом с горящим зданием вот-вот перекроют:
«Борисенко, 36, горит барак. Будут перекрывать движение. Ищите пути объезда».
«Что там случиться-то могло?», — пишут пользователи в комментариях.
Специалисты МЧС выясняют обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьёзных пожарах, которые угрожают посёлку в Приморском крае из-за аномально жаркой и сухой погоды.