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Posted 1 марта, 01:32

Published 1 марта, 01:32

Modified 1 марта, 01:34

Updated 1 марта, 01:34

Серьёзный пожар начался на Борисенко во Владивостоке

Дым и искры на всю округу: огонь охватил жилой дом во Владивостоке — видео

1 марта 2025, 01:32
Фото: Изображение Midjourney.

Серьёзный пожар начался на Борисенко во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Деревянный жилой дом загорелся на Борисенко во Владивостоке. Очевидцы поделились кадрами с места.

Серьёзный пожар охватил жилой дом на Борисенко во Владивостоке. Дым поднимается на весь район, отчетливо видны искры. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

В сети сообщают, что дорогу рядом с горящим зданием вот-вот перекроют:

«Борисенко, 36, горит барак. Будут перекрывать движение. Ищите пути объезда».
«Что там случиться-то могло?», — пишут пользователи в комментариях.
Видео: dpscontrol_125rus.

Специалисты МЧС выясняют обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьёзных пожарах, которые угрожают посёлку в Приморском крае из-за аномально жаркой и сухой погоды.

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