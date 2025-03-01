Город встал: десятибалльные пробки сковали движение во Владивостоке — фото

Posted 1 марта, 04:03
Published 1 марта, 04:03
Modified 1 марта, 05:07
Updated 1 марта, 05:07
Во Владивостоке образовалась масштабная пробка, которая затруднила движение от улицы Гоголя до Второй речки. Автомобилисты сообщают, что машины практически не двигаются. Порталы онлайн-карт оценивают её в 10 баллов.
Появились также фото с места.
Это не первый раз, когда движение в этом районе встает: подобные заторы возникали из-за аварий на Некрасовском путепроводе и других улицах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой пробке из-за серьезного ДТП, которая сковала движение во Владивостоке.