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Posted 1 марта, 04:03

Published 1 марта, 04:03

Modified 1 марта, 05:07

Updated 1 марта, 05:07

Серьезные заторы парализовали движение во Владивостоке

Город встал: десятибалльные пробки сковали движение во Владивостоке — фото

1 марта 2025, 04:03
Фото: vostokmedia.com.

Серьезные заторы парализовали движение во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Главные транспортные артерии парализовали пробки. Автомобилисты поделились фото из затора в районе Молодёжной во Владивостоке.

Во Владивостоке образовалась масштабная пробка, которая затруднила движение от улицы Гоголя до Второй речки. Автомобилисты сообщают, что машины практически не двигаются. Порталы онлайн-карт оценивают её в 10 баллов.

Появились также фото с места.

Фото: vostokmedia.com

Это не первый раз, когда движение в этом районе встает: подобные заторы возникали из-за аварий на Некрасовском путепроводе и других улицах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой пробке из-за серьезного ДТП, которая сковала движение во Владивостоке.

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#Новости#Общество#Владивосток#Пробки#Автомобили#Приморский край#ДТП#Вторая речка#Приморье#Движение#Некрасовский путепровод
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