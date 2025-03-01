Город встал: десятибалльные пробки сковали движение во Владивостоке — фото

Это не первый раз, когда движение в этом районе встает: подобные заторы возникали из-за аварий на Некрасовском путепроводе и других улицах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой пробке из-за серьезного ДТП, которая сковала движение во Владивостоке.