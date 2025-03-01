Хотел открыть пальбу на улице? Парня с оружием заметили в Приморье

Posted 1 марта, 00:44
Published 1 марта, 00:44
Modified 1 марта, 01:12
Updated 1 марта, 01:12
В дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что в районе улицы Терешковой по дороге бегает мужчина с предметом, визуально похожим на оружие. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они устанавливают личность злоумышленника и обстоятельства произошедшего.
По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая касается хулиганства. Расследование продолжается, и полиция проводит все необходимые оперативные и следственные мероприятия для выяснения деталей инцидента.
До этого во Владивостоке было возбуждено уголовное дело по факту массовой драки на улице Связи, произошедшей в ночь на 1 февраля.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полиция с оружием патрулирует пригород Владивостока.