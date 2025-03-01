Хотел открыть пальбу на улице? Парня с оружием заметили в Приморье

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая касается хулиганства. Расследование продолжается, и полиция проводит все необходимые оперативные и следственные мероприятия для выяснения деталей инцидента.

До этого во Владивостоке было возбуждено уголовное дело по факту массовой драки на улице Связи, произошедшей в ночь на 1 февраля.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полиция с оружием патрулирует пригород Владивостока.