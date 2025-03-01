vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта, 00:44

Published 1 марта, 00:44

Modified 1 марта, 01:12

Updated 1 марта, 01:12

Хотел открыть пальбу на улице? Парня с оружием заметили в Приморье

Хотел открыть пальбу на улице? Парня с оружием заметили в Приморье

1 марта 2025, 00:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Парня с предметом, похожим на оружие, заметили на Чуркине во Владивостоке. Полиция выясняет, кто он, и настоящий ли был «ствол».

В дежурную часть отдела полиции Первомайского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что в районе улицы Терешковой по дороге бегает мужчина с предметом, визуально похожим на оружие. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они устанавливают личность злоумышленника и обстоятельства произошедшего.

Видео: svodka25.

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая касается хулиганства. Расследование продолжается, и полиция проводит все необходимые оперативные и следственные мероприятия для выяснения деталей инцидента.

До этого во Владивостоке было возбуждено уголовное дело по факту массовой драки на улице Связи, произошедшей в ночь на 1 февраля.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полиция с оружием патрулирует пригород Владивостока.

Дроны в небо: полиция с оружием патрулирует Садгород во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Излупил молотком за неправильную парковку: нервного водителя задержали в ПриморьеСкрутили прямо на выходе из самолета: дебошира из Приморья задержали на борту рейсаПротаранил машины и устроил ДТП у церкви: дебошира-угонщика поймали в Приморье, фото
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Уголовное дело#Оружие#Хулиганство#Полиция#Массовая драка#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика