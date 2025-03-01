Картина дня в Приморье: парень со стволом, аномальная жара и жуткий пожар

Posted 1 марта, 08:23
Published 1 марта, 08:23
Modified 1 марта, 08:48
Updated 1 марта, 08:48
Март начинается с аномально жаркой погоды в Приморье
Жители Владивостока поделились удивительными кадрами из Ботанического сада. Никто не ожидал увидеть цветы в первый весенний день.
Серьезный пожар бушевал во Владивостоке
Утром в субботу загорелся жилой дом на Борисенко во Владивостоке. В сети появилось видео с места происшествия.
Через несколько минут очевидцы вновь поделились кадрами с горящим зданием во Владивостоке. Возникли предположения, что огонь уже потушили.
Человек с оружием перепугал жителей спального района Владивостока
Парня с предметом, похожим на оружие, заметили на Чуркине во Владивостоке. Полиция выясняет, кто он, и настоящий ли был «ствол».