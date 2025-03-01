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Posted 1 марта, 08:23

Published 1 марта, 08:23

Modified 1 марта, 08:48

Updated 1 марта, 08:48

Картина дня в Приморье: парень со стволом, аномальная жара и жуткий пожар

Картина дня в Приморье: парень со стволом, аномальная жара и жуткий пожар

1 марта 2025, 08:23
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Март начинается с аномально жаркой погоды в Приморье

Жители Владивостока поделились удивительными кадрами из Ботанического сада. Никто не ожидал увидеть цветы в первый весенний день.

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Серьезный пожар бушевал во Владивостоке

Утром в субботу загорелся жилой дом на Борисенко во Владивостоке. В сети появилось видео с места происшествия.

Через несколько минут очевидцы вновь поделились кадрами с горящим зданием во Владивостоке. Возникли предположения, что огонь уже потушили.

Вся крыша в огне: что происходит на месте серьёзного пожара в Приморье — видео
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Пожар — всё? Пар поднимается над домами на Борисенко во Владивостоке — фото
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Человек с оружием перепугал жителей спального района Владивостока

Парня с предметом, похожим на оружие, заметили на Чуркине во Владивостоке. Полиция выясняет, кто он, и настоящий ли был «ствол».

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