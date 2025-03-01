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Posted 28 февраля, 23:56

Published 28 февраля, 23:56

Modified 1 марта, 00:00

Updated 1 марта, 00:00

Нас ждет аномальное тепло? О погоде в марте рассказали синоптики Приморья

Нас ждет аномальное тепло? О погоде в марте рассказали синоптики Приморья

28 февраля 2025, 23:56
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Март в Приморском крае обычно ощутимо теплее февраля. Температуры до +19 уже фиксировали в крае.

Средняя температура воздуха в марте достигает −4…−9 °C, на побережье −1…−3 °C, что на 8–11 °C выше, чем в феврале.

Абсолютный минимум температуры в Приморье составлял −33…−34 °C, а абсолютный максимум достигал +16…+19 °C. За последние 20 лет март был тёплым в 9 случаях и холодным только в 2-х.

В марте увеличивается количество дней с осадками — до 6–8, и общее количество осадков достигает 25–35 мм. Осадки выпадают преимущественно в виде снега, но могут быть смешанными или дождем. Ветер дует в основном с запада и северо-запада со средней скоростью 2–4 м/с.

Март 2025 года, по прогнозам синоптиков, будет теплее обычного, со средней температурой −1…−6 °C, что выше средних многолетних значений на 1–2 °C. Осадков выпадет больше среднего многолетнего количества.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аномально высокой температуре во Владивостоке.

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