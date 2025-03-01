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Posted 1 марта, 07:37

Published 1 марта, 07:37

Modified 1 марта, 07:41

Updated 1 марта, 07:41

Спасли двух человек и тушили пламя 6 часов: в МЧС рассказали о пожаре во Владивостоке

Спасли двух человек и тушили пламя 6 часов: в МЧС рассказали о пожаре во Владивостоке

1 марта 2025, 07:37
Фото: prosecutor_pk.
Сюжет
МЧС
Во Владивостоке на улице Борисенко произошло крупное возгорание в двухэтажном многоквартирном доме. Спасатели МЧС России поделились подробностями происшествия.

К моменту прибытия пожарных горели крыша и фасад здания, произошло частичное обрушение крыши.

Спасатели с помощью специального оборудования спасли двух человек. Во время тушения пожара в одной из комнат нашли тело погибшего. Пожар локализовали через несколько часов, пламя охватило площадь около 500 квадратных метров. Его полностью ликвидировали в 17:21.

Сотрудники прокуратуры сообщили, что дом был признан аварийным в 2018 году и подлежал сносу, но на момент пожара в нём проживало 13 человек. Администрация города организовала пункт временного размещения для пострадавших. Прокурор района взял на личный контроль соблюдение прав граждан и расследование обстоятельств пожара. Причина пожара и ущерб устанавливаются, проводится проверка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном пожаре на Борисенко во Владивостоке.

Выяснились обстоятельства жуткого пожара в жилом доме во Владивостоке — официально
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