Спасли двух человек и тушили пламя 6 часов: в МЧС рассказали о пожаре во Владивостоке

К моменту прибытия пожарных горели крыша и фасад здания, произошло частичное обрушение крыши.

Спасатели с помощью специального оборудования спасли двух человек. Во время тушения пожара в одной из комнат нашли тело погибшего. Пожар локализовали через несколько часов, пламя охватило площадь около 500 квадратных метров. Его полностью ликвидировали в 17:21.

Сотрудники прокуратуры сообщили, что дом был признан аварийным в 2018 году и подлежал сносу, но на момент пожара в нём проживало 13 человек. Администрация города организовала пункт временного размещения для пострадавших. Прокурор района взял на личный контроль соблюдение прав граждан и расследование обстоятельств пожара. Причина пожара и ущерб устанавливаются, проводится проверка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном пожаре на Борисенко во Владивостоке.