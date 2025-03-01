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Posted 1 марта, 01:47

Published 1 марта, 01:47

Modified 1 марта, 01:49

Updated 1 марта, 01:49

Пламя охватило жилой дом во Владивостоке и вышло на крышу

Вся крыша в огне: что происходит на месте серьёзного пожара в Приморье — видео

1 марта 2025, 01:47
Фото: Изображение Midjourney.

Пламя охватило жилой дом во Владивостоке и вышло на крышу

Сюжет
Прокуратура
Мощный пожар охватил жилой дом на Борисенко во Владивостоке. Пламя бушует на крыше здания.

Во Владивостоке произошёл крупный пожар в деревянном жилом доме на улице Борисенко. Дым поднимается на весь район, а очевидцы заметили искры. С места происшествия опубликованы кадры, которые демонстрируют масштабы пожара.

Дым и искры на всю округу: огонь охватил жилой дом во Владивостоке — видео
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Появилось еще одно видео, которое показывает масштабы происшествия.

Видео: dpskontrol_125rus.

Пожарные уже работают на месте. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняют.

Как сообщили редакции «Восток-Медиа» в краевой прокуратуре, на место выехал прокурор Первомайского района.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном лесном пожаре, который вплотную подошёл к посёлку в Приморье.

«Огонь к домам подходит»: посёлку угрожают пожары из-за аномального тепла в Приморье
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#Новости#Видео#Владивосток#Дым#Прокуратура#События#Приморский край#Лесной пожар#Приморье#Происшествия#Жилой дом#Первомайский район
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