Вся крыша в огне: что происходит на месте серьёзного пожара в Приморье — видео

Posted 1 марта, 01:47
Published 1 марта, 01:47
Modified 1 марта, 01:49
Updated 1 марта, 01:49
Во Владивостоке произошёл крупный пожар в деревянном жилом доме на улице Борисенко. Дым поднимается на весь район, а очевидцы заметили искры. С места происшествия опубликованы кадры, которые демонстрируют масштабы пожара.
Появилось еще одно видео, которое показывает масштабы происшествия.
Пожарные уже работают на месте. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняют.
Как сообщили редакции «Восток-Медиа» в краевой прокуратуре, на место выехал прокурор Первомайского района.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном лесном пожаре, который вплотную подошёл к посёлку в Приморье.