Выяснились обстоятельства жуткого пожара в жилом доме во Владивостоке — официально

Во Владивостоке продолжается расследование пожара в аварийном доме № 36 на улице Борисенко. Дом был признан аварийным в 2018 году и подлежал сносу, с запланированным переселением жителей до декабря 2028 года. На момент пожара в здании проживало 13 человек, из них одна женщина погибла. Администрация города организовала пункт временного размещения на улице Нестерова, куда переехали 5 пострадавших жителей.

Прокурор Первомайского района Александр Занчев взял на личный контроль соблюдение прав граждан, а также вопросы переселения и результаты доследственной проверки. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре во Владивостоке.