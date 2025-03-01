Выяснились обстоятельства жуткого пожара в жилом доме во Владивостоке — официально

Posted 1 марта, 05:44
Published 1 марта, 05:44
Modified 1 марта, 06:11
Updated 1 марта, 06:11
Во Владивостоке продолжается расследование пожара в аварийном доме № 36 на улице Борисенко. Дом был признан аварийным в 2018 году и подлежал сносу, с запланированным переселением жителей до декабря 2028 года. На момент пожара в здании проживало 13 человек, из них одна женщина погибла. Администрация города организовала пункт временного размещения на улице Нестерова, куда переехали 5 пострадавших жителей.
Прокурор Первомайского района Александр Занчев взял на личный контроль соблюдение прав граждан, а также вопросы переселения и результаты доследственной проверки. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре во Владивостоке.