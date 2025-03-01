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Posted 1 марта, 05:44

Published 1 марта, 05:44

Modified 1 марта, 06:11

Updated 1 марта, 06:11

Выяснились обстоятельства жуткого пожара в жилом доме во Владивостоке — официально

Выяснились обстоятельства жуткого пожара в жилом доме во Владивостоке — официально

1 марта 2025, 05:44
Фото: prosecutor_pk.
Сюжет
Прокуратура
Специалисты установили детали пожара в многоквартирном доме во Владивостоке. Сотрудники прокуратуры продолжают работать на месте происшествия.

Во Владивостоке продолжается расследование пожара в аварийном доме № 36 на улице Борисенко. Дом был признан аварийным в 2018 году и подлежал сносу, с запланированным переселением жителей до декабря 2028 года. На момент пожара в здании проживало 13 человек, из них одна женщина погибла. Администрация города организовала пункт временного размещения на улице Нестерова, куда переехали 5 пострадавших жителей.

Прокурор Первомайского района Александр Занчев взял на личный контроль соблюдение прав граждан, а также вопросы переселения и результаты доследственной проверки. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре во Владивостоке.

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