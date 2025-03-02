Ажиотаж на льду: толпу рыбаков не смущает аномальная жара в Приморье

Posted 2 марта, 04:15
Published 2 марта, 04:15
Modified 2 марта, 04:17
Updated 2 марта, 04:17
Несколько дней подряд регион наслаждался чудной погодой. Плюсовые температуры, которых край не видывал несколько десятилетий, обрушились на Приморье. Но аномалия не впечатлила владивостокских рыбаков. На лед по-прежнему рвутся отчаянные фанаты морской охоты.
«Они сидят далеко от берега, прямо под мостом. Неужели не страшно?» — поразилась автомобилистка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбаки с опаской выходят на лед, который нещадно уничтожается аномальным теплом в Приморском крае. Рисковая любительница подледного лова покорила соцсети.