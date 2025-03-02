Ажиотаж на льду: толпу рыбаков не смущает аномальная жара в Приморье

Несколько дней подряд регион наслаждался чудной погодой. Плюсовые температуры, которых край не видывал несколько десятилетий, обрушились на Приморье. Но аномалия не впечатлила владивостокских рыбаков. На лед по-прежнему рвутся отчаянные фанаты морской охоты.