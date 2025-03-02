vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта, 04:15

Published 2 марта, 04:15

Modified 2 марта, 04:17

Updated 2 марта, 04:17

Любители зимней рыбалки устроили переполох на льду в Приморском крае

Ажиотаж на льду: толпу рыбаков не смущает аномальная жара в Приморье

2 марта 2025, 04:15
Фото: vostokmedia.com.

Любители зимней рыбалки устроили переполох на льду в Приморском крае

Сюжет
Рыбалка
Рискованные фанаты рыбки собрались на Амурском заливе. Их не смущают ни жара, ни трещины на море, которое тает со страшной скоростью.

Несколько дней подряд регион наслаждался чудной погодой. Плюсовые температуры, которых край не видывал несколько десятилетий, обрушились на Приморье. Но аномалия не впечатлила владивостокских рыбаков. На лед по-прежнему рвутся отчаянные фанаты морской охоты.

«Они сидят далеко от берега, прямо под мостом. Неужели не страшно?» — поразилась автомобилистка.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбаки с опаской выходят на лед, который нещадно уничтожается аномальным теплом в Приморском крае. Рисковая любительница подледного лова покорила соцсети.

«Я довольна, но ехать страшно»: отважная рыбачка из Приморья покорила соцсети — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Тонули на глазах: трупы рыбаков вытащили из-подо льда в Приморье — видео«Тачка села»: рыбак на внедорожнике попал в ледяной конфуз в Приморье — видеоНе видели такого 20 лет: аномальный лед поразил жителей Владивостока — фото
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Рыбалка#Соцсети#Приморский край#Лед
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика