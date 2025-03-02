Долой заоблачные цены: заморские изыски заменяют дешевыми аналогами жители Приморья

Posted 2 марта, 06:54
Published 2 марта, 06:54
Modified 2 марта, 06:59
Updated 2 марта, 06:59
Власти региона всячески поддерживают молодых предпринимателей. Особые надежды возлагают на местных создателей прекрасного. Ведь креативные и амбициозные бизнесмены не только занимаются импортозамещение, но и благотворно влияют на экономику края.
К слову, зайдя в продуктовые магазины, некоторые приморцы задумываются о том, чем бы заменить дорогие экзотические продукты? Не секрет, что заграничные вкусняшки стоят баснословных денег на сегодняшний день. А побаловать себя сладеньким хочется.
Например, на прилавках супермаркетов можно найти гранадиллу. За кило колумбийского фрукта нужно отдать 3 300 рублей. Чем же заменить столь дорогостоящий товар? Местные знатоки считают, что киви и апельсины являются неплохой альтернативой.
1 килограмм личи из Израиля можно приобрести за 2 200 рублей. Или же можно полакомиться виноградом, считает местная жительница Ирина.
Таиландский салак стоит 2 480 рублей. Светлана из Владивостока предположила, что вместо него можно перекусить яблоками, грушами или сливами. Кисло-сладкие сорта напоминают отдаленно плоды из жарких стран.
Заменят ли фрукты с демократичными ценами экзотику заморских стран? — Доподлинно неизвестно. Но, если верить приморским гурманам, то во вкусе действительно есть схожесть.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как «царские» ягодки наделали шуму во владивостокских супермаркетах.