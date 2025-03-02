Долой заоблачные цены: заморские изыски заменяют дешевыми аналогами жители Приморья

К слову, зайдя в продуктовые магазины, некоторые приморцы задумываются о том, чем бы заменить дорогие экзотические продукты? Не секрет, что заграничные вкусняшки стоят баснословных денег на сегодняшний день. А побаловать себя сладеньким хочется.