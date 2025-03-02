Дважды оступились: свидание «плохишей» закончилось нарушением законов в Приморье

Posted 2 марта, 05:03
Published 2 марта, 05:03
Modified 2 марта, 05:05
Updated 2 марта, 05:05
В дальневосточной столице пара молодых людей неторопливо прогуливалась около торгового центра. В руках у парня был руль электросамоката. В какой-то момент кавалер предложил даме прокатиться и они, водрузившись на «железного коня», укатили в неизвестном направлении.
Успели юные приморцы возмутить очевидцев.
«Во-первых, они миновали „зебру“ не на своих двоих. Во-вторых, решились на поездку вдвоем, хотя это запрещено, согласно ПДД», — отметила горожанка.
Остается надеяться, что пункта назначения герои видео добрались без происшествий.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как свидание опасных горожан попало на камеру во Владивостоке.