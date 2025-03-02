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Posted 2 марта, 05:03

Published 2 марта, 05:03

Modified 2 марта, 05:05

Updated 2 марта, 05:05

Юные самокатчики открыли сезон в Приморском крае

Дважды оступились: свидание «плохишей» закончилось нарушением законов в Приморье

2 марта 2025, 05:03
Фото: Изображение Midjourney.

Юные самокатчики открыли сезон в Приморском крае

Сюжет
ПДД
Весна постепенно вступает в свои права, а значит любители двухколесного транспорта начали выезжать на дороги Владивостока. К слову, водители электросамокатов уже успели расстроить приморцев.

В дальневосточной столице пара молодых людей неторопливо прогуливалась около торгового центра. В руках у парня был руль электросамоката. В какой-то момент кавалер предложил даме прокатиться и они, водрузившись на «железного коня», укатили в неизвестном направлении.

Успели юные приморцы возмутить очевидцев.

«Во-первых, они миновали „зебру“ не на своих двоих. Во-вторых, решились на поездку вдвоем, хотя это запрещено, согласно ПДД», — отметила горожанка.
Видео: vostokmedia.com.

Остается надеяться, что пункта назначения герои видео добрались без происшествий.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как свидание опасных горожан попало на камеру во Владивостоке.

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