vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта, 09:07

Published 2 марта, 09:07

Modified 2 марта, 09:07

Updated 2 марта, 09:07

Итоги недели в Приморье: лакомства для элиты, инициатива «до слез» и шок-цены на авто

Итоги недели в Приморье: лакомства для элиты, инициатива «до слез» и шок-цены на авто

2 марта 2025, 09:07
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые важные события недели с 24 февраля по 2 марта — в обзоре «Восток-Медиа»

Важные инициативы Кожемяко

Важные для Приморского края вопросы — тарифное регулирование и реализацию программы модернизации инфраструктуры для детского отдыха — обсудили глава региона Олег Кожемяко и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Тарифы на электроэнергию и детский отдых обсудили Олег Кожемяко и Валентина Матвиенко
Узнать подробнее

Мэр Владивостока поддержал трогательное мероприятие

Жители Приморского края активно откликнулись на призыв принять участие в патриотическом фестивале имени Героя России Сергея Ефремова. В адрес оргкомитета уже поступают работы — песни, рисунки, стихи.

«До слёз»: множество заявок приходит на фестиваль имени Героя России Сергея Ефремова
Узнать подробнее

Масленица

Почему понедельник зовется «Встречей»? Как подготовить дом и душу к Сырной седмице? Какие традиции необходимо соблюдать в первый день, чтобы привлечь в дом благополучие и удачу? О прошедшей масленичной неделе читайте в материале «Восток-Медиа».

«Встреча» Масленицы в Приморье 2025: как правильно начать Сырную седмицу
Узнать подробнее

Ошеломительные «японки»

В январе средняя стоимость подержанных автомобилей во Владивостоке и Приморском крае снизилась по сравнению с декабрем прошлого года. При этом некоторые популярные машины потеряли до 10% в цене. Так стоит ли сегодня брать машину новую машину или еще подождать?

Цены тают на глазах: что творится с японскими автомобилями в Приморском крае?
Узнать подробнее

Изгаженный пляж

Пляжный отдых не за горами. А значит Шамора снова станет актуальной для путешественников. Но стоит быть осторожными на берегу, ведь любители загара рискуют стать дурно пахнущими «шоколадками».

Красота и не только: кто «изгадил» отдых на популярном пляже в Приморье — фото
Узнать подробнее

Лакомства для богачей

Приморский край — это место, которое славится разными растениями, даже ягодными кустарниками. Но зимой побаловать себя привычными вкусняшками становится невыносимо дорого.

Цены — космос: обычный продукт стал лакомством для богачей в Приморье — фото
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Итоги недели#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика