Итоги недели в Приморье: лакомства для элиты, инициатива «до слез» и шок-цены на авто

Posted 2 марта, 09:07
Published 2 марта, 09:07
Modified 2 марта, 09:07
Updated 2 марта, 09:07
Важные инициативы Кожемяко
Важные для Приморского края вопросы — тарифное регулирование и реализацию программы модернизации инфраструктуры для детского отдыха — обсудили глава региона Олег Кожемяко и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Мэр Владивостока поддержал трогательное мероприятие
Жители Приморского края активно откликнулись на призыв принять участие в патриотическом фестивале имени Героя России Сергея Ефремова. В адрес оргкомитета уже поступают работы — песни, рисунки, стихи.
Масленица
Почему понедельник зовется «Встречей»? Как подготовить дом и душу к Сырной седмице? Какие традиции необходимо соблюдать в первый день, чтобы привлечь в дом благополучие и удачу? О прошедшей масленичной неделе читайте в материале «Восток-Медиа».
Ошеломительные «японки»
В январе средняя стоимость подержанных автомобилей во Владивостоке и Приморском крае снизилась по сравнению с декабрем прошлого года. При этом некоторые популярные машины потеряли до 10% в цене. Так стоит ли сегодня брать машину новую машину или еще подождать?
Изгаженный пляж
Пляжный отдых не за горами. А значит Шамора снова станет актуальной для путешественников. Но стоит быть осторожными на берегу, ведь любители загара рискуют стать дурно пахнущими «шоколадками».
Лакомства для богачей
Приморский край — это место, которое славится разными растениями, даже ягодными кустарниками. Но зимой побаловать себя привычными вкусняшками становится невыносимо дорого.