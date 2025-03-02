Картина дня в Приморье: небесное «нечто», рыбацкий ажиотаж и замена элитной экзотики

Posted 2 марта, 08:10
Published 2 марта, 08:10
Modified 2 марта, 08:10
Updated 2 марта, 08:10
Комета или метеорит?
Изумительный объект с искрящимся хвостом обогнул Приморский край. Странное зрелище наблюдали в нескольких городах, — в Лучегорске и Лесозаводске.
Рыбацкий ажиотаж
Рискованные фанаты рыбки собрались на Амурском заливе. Их не смущают ни жара, ни трещины на море, которое тает со страшной скоростью.
Замена элитной экзотики
Хочешь таиландский салак или израильский личи? Не беда, купи яблочко или виноград. Как экономить на собственных желаниях? — Советы приморцев.