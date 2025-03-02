vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта, 08:10

Published 2 марта, 08:10

Modified 2 марта, 08:10

Updated 2 марта, 08:10

Картина дня в Приморье: небесное «нечто», рыбацкий ажиотаж и замена элитной экзотики

Картина дня в Приморье: небесное «нечто», рыбацкий ажиотаж и замена элитной экзотики

2 марта 2025, 08:10
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Комета или метеорит?

Изумительный объект с искрящимся хвостом обогнул Приморский край. Странное зрелище наблюдали в нескольких городах, — в Лучегорске и Лесозаводске.

«Вот это да, комета»: нечто с таинственным свечением пролетело над Приморьем — видео
Узнать подробнее

Рыбацкий ажиотаж

Рискованные фанаты рыбки собрались на Амурском заливе. Их не смущают ни жара, ни трещины на море, которое тает со страшной скоростью.

Ажиотаж на льду: толпу рыбаков не смущает аномальная жара в Приморье
Узнать подробнее

Замена элитной экзотики

Хочешь таиландский салак или израильский личи? Не беда, купи яблочко или виноград. Как экономить на собственных желаниях? — Советы приморцев.

Долой заоблачные цены: заморские изыски заменяют дешевыми аналогами жители Приморья
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика