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Posted 1 марта, 23:15

Published 1 марта, 23:15

Modified 1 марта, 23:15

Updated 1 марта, 23:15

Циклон и морозы заставят забыть о весне в Приморском крае

Лютый холод по спине: морозы, снег и северный ветер массивно ударят по Приморью

1 марта 2025, 23:15

Циклон и морозы заставят забыть о весне в Приморском крае

Сюжет
Погода
Суббота порадовала Приморье шикарной погодой. Но, чем ближе мы к следующей неделе, тем хуже ситуация за окном.

Сегодня, 2 марта, в регионе задует северный ветер. Столбики термометров поползут вверх от -23 °C до нуля. Однако кое-где сохранится минусовая температура. Также местами ожидается снегопад.

Во Владивостоке преимущественно без осадков, но в город нагрянет сильный ветер. Температурный фон, — -8 — -10 °C, — особо не изменится к обеду. Максимальные значения составят -5 — -7 °C.

В Уссурийске прогнозируется небольшой снег. Умеренный ветер сменится сильным. Днем воздух успеет прогреться до -3 °C.

В Находке преимущественно без осадков. В городе задует сильный северный ветер. Температура за окном составит -2 — -4 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как майские цветы расцвели в дальневосточной столице в начале марта.

Будто в мае: такого раньше не было — цветы распустились в начале марта в Приморье
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