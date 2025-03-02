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Posted 2 марта, 05:26

Published 2 марта, 05:26

Modified 2 марта, 05:28

Updated 2 марта, 05:28

Природный пал подошел к школе в Приморском крае

Опасная стихия подобралась совсем близко: пожар едва не настиг школы в Приморье

2 марта 2025, 05:26
Фото: 1MI.

Природный пал подошел к школе в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Поздним вечером к образовательному учреждению коварно подобралось пламя. Под гнетом стихии чуть не пострадало здание школы.

Природный пал подошел к школе в Надеждинском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры. Огонь распространился в районе образовательного учреждения минувшим вечером, однако происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

«Прокуратура даст принципиальную оценку соблюдению требований пожарной безопасности в пожароопасный период и правил благоустройства на территории Надеждинского сельского поселения», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пламя едва не перебросилось на село в Приморском крае.

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#Новости#Пожар#Владивосток#Прокуратура#Благоустройство#Пожарная безопасность#Надеждинский район#Приморский край#Происшествия
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