Опасная стихия подобралась совсем близко: пожар едва не настиг школы в Приморье

Posted 2 марта, 05:26
Published 2 марта, 05:26
Modified 2 марта, 05:28
Updated 2 марта, 05:28
Природный пал подошел к школе в Надеждинском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры. Огонь распространился в районе образовательного учреждения минувшим вечером, однако происшествие обошлось без жертв и пострадавших.
«Прокуратура даст принципиальную оценку соблюдению требований пожарной безопасности в пожароопасный период и правил благоустройства на территории Надеждинского сельского поселения», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пламя едва не перебросилось на село в Приморском крае.