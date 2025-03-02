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Posted 2 марта, 02:46

Published 2 марта, 02:46

Modified 2 марта, 02:48

Updated 2 марта, 02:48

«Поцелуй» страданий: авария заблокировала движение в центре Владивостока — видео

«Поцелуй» страданий: авария заблокировала движение в центре Владивостока — видео

2 марта 2025, 02:46
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Пробка
Два автомобилиста попали в ДТП не в самом удачном месте во Владивостоке. «Поцеловались» водители там, где проезжая часть оказалась запаркована.

Ночной Владивосток прекрасен, а вот движение в темное время суток порой вызывает грусть. Минувшая суббота стала не исключением. Автомобилисты столкнулись с непростой ситуацией на Светланской. Внедорожник «догнал» легковушку, заняв левую полосу. А правая полоса частично было заставлена машинами. Водителям пришлось медленным потоком «протискиваться» между транспортом.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как на Некрасовском путепроводе движение замерло. Десятибалльная пробка всему виной.

Город встал: десятибалльные пробки сковали движение во Владивостоке — фото
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