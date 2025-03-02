«Поцелуй» страданий: авария заблокировала движение в центре Владивостока — видео

Ночной Владивосток прекрасен, а вот движение в темное время суток порой вызывает грусть. Минувшая суббота стала не исключением. Автомобилисты столкнулись с непростой ситуацией на Светланской. Внедорожник «догнал» легковушку, заняв левую полосу. А правая полоса частично было заставлена машинами. Водителям пришлось медленным потоком «протискиваться» между транспортом.