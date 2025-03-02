Пробки — наше всё: автомобилисты угодили в аварию около моста во Владивостоке — видео

Posted 2 марта, 03:20
Published 2 марта, 03:20
Modified 2 марта, 03:22
Updated 2 марта, 03:22
Две легковушки не поделили дорогу на авторазвязке в районе Низководного моста. Один водитель догнал другого, в результате столкновения левая полоса на повороте оказалась заблокирована.
Очевидица сообщает, что на месте инцидента уже работали аварийные комиссары. Судя по всему, участники ДТП в кратчайшие сроки разъехались, освободив проезжую часть, которая пользуется популярностью среди автомобилистов, особенно в выходные дни. Ведь нередко жители дальневосточной столицы проводят время за городом или в других муниципалитетах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как авария в центре Владивостока поставила «колом» Светланскую. Проехать быстро ДТП не удавалось, так как часть дороги перегородили парковкой.