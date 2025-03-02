Пробки — наше всё: автомобилисты угодили в аварию около моста во Владивостоке — видео

Очевидица сообщает, что на месте инцидента уже работали аварийные комиссары. Судя по всему, участники ДТП в кратчайшие сроки разъехались, освободив проезжую часть, которая пользуется популярностью среди автомобилистов, особенно в выходные дни. Ведь нередко жители дальневосточной столицы проводят время за городом или в других муниципалитетах.