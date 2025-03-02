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Posted 2 марта, 03:20

Published 2 марта, 03:20

Modified 2 марта, 03:22

Updated 2 марта, 03:22

ДТП около Низководного моста случилось в Приморье

Пробки — наше всё: автомобилисты угодили в аварию около моста во Владивостоке — видео

2 марта 2025, 03:20
Фото: vostokmedia.com.

ДТП около Низководного моста случилось в Приморье

Сюжет
ДТП
Два «железных коня» стали участниками столкновения на подъезде к мостовому сооружению. Одна полоса оказалась занята из-за непредвиденных обстоятельств. Не исключено, что может собраться пробка.

Две легковушки не поделили дорогу на авторазвязке в районе Низководного моста. Один водитель догнал другого, в результате столкновения левая полоса на повороте оказалась заблокирована.

Очевидица сообщает, что на месте инцидента уже работали аварийные комиссары. Судя по всему, участники ДТП в кратчайшие сроки разъехались, освободив проезжую часть, которая пользуется популярностью среди автомобилистов, особенно в выходные дни. Ведь нередко жители дальневосточной столицы проводят время за городом или в других муниципалитетах.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как авария в центре Владивостока поставила «колом» Светланскую. Проехать быстро ДТП не удавалось, так как часть дороги перегородили парковкой.

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