Революция на рынке труда: почему жители Приморья стремятся стать самозанятыми?

Posted 2 марта, 07:27
Published 2 марта, 07:27
Modified 2 марта, 07:29
Updated 2 марта, 07:29
По данным Росстата, к началу 2029 года численность трудоспособного населения в стране сократится до 75 млн человек. Это означает, что среди всех занятых в экономике каждый четвёртый россиянин будет самозанятым, сообщает издание «Новые известия».
Прогнозы по росту числа самозанятых реалистичны и не только за счёт легализации работников неформального сектора. По мнениям экспертов, на рост популярности такой формы занятости влияет развитие платформ. С одной стороны, в качестве самозанятых работают мелкие продавцы товаров, пока их доходы не превысят установленный лимит, после чего потребуется регистрация ИП. С другой стороны, это сотрудники складов, логистических служб, курьеры и водители такси.
Объёмы продаж через маркетплейсы будут расти, как и потребление услуг через платформы-агрегаторы. Соответственно, будет увеличиваться и число самозанятых, даже если налоговая ставка будет повышена.
Главным стимулом для работодателей в использовании подобной формы занятости является отсутствие социальных отчислений и необходимости соблюдать трудовое законодательство.
Ещё одна категория самозанятых — представители интеллектуальных профессий, подрабатывающие фрилансерами: переводчики, преподаватели, репетиторы, психологи, коучи, дизайнеры, маркетологи и другие.
Для них это не основной источник дохода, а удобный формат подработки, особенно если на основной работе доступен удалённый или гибридный формат занятости. Число таких специалистов также будет расти по мере перехода от индустриальной экономики к экономике знаний.
Налог на профессиональный доход — специальный налоговый режим для самозанятых, введённый в России в 2019 году в качестве эксперимента на десять лет, до 2029 года.
В настоящее время самозанятые платят налоги по сравнительно низким ставкам: 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от ИП и юридических лиц. Доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год. В противном случае необходимо зарегистрироваться как ИП или заключить трудовой договор и платить подоходный налог.
Такие обстоятельства позволяют легально вести бизнес и получать доход от подработок без риска штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность.
Эта мера должна была вывести из тени доходы россиян от разовых подработок, небольших услуг или сдачи жилья в аренду, а также отказаться от выплаты зарплат в конвертах.
До начала эксперимента масштабы уклонения от уплаты налогов с зарплат оценивались в 20-25% от всего трудоспособного населения РФ. После запуска эксперимента число самозанятых в стране стало стремительно расти — в среднем на 2–3 миллиона новых плательщиков НПД в год.
Однако эксперты прогнозируют, что по мере приближения к окончанию эксперимента темпы регистрации в приложении «Мой налог» будут снижаться.
Несмотря на рост числа регистраций в системе «Мой налог», многие россияне по-прежнему предпочитают оставаться в тени и не делиться доходами с государством. Доля таких граждан, по разным оценкам, составляет от 12 до 20% взрослого населения страны. Аналитики считают, что полностью обелить рынок труда к 2029 году не удастся.
Юристы считают, что данной сфере активно продвигается цифровизация, поэтому работа без регистрации в ФНС чревата рисками.
Также специалисты отмечают, что режим НПД — это возможность подрабатывать официально, а не предоставление соцгарантий. Некоторые эксперты считают, что самозанятыми становятся из-за плохих условий труда, которые создают бизнесмены и государство.
Не исключено, что с 2029 года власти повысят не только лимит доходов, но и ставку налога. Однако в долгосрочной перспективе это положительно скажется на развитии экономики страны.
В прошлом году Госдума предлагала увеличить в полтора раза предельную сумму годового дохода для самозанятых, но Минфин рекомендовал не вносить изменения до конца эксперимента в 2029 году. Вероятно, к этому времени правительство планирует подвести итоги эксперимента и оценить, насколько самозанятые выгодны казне.