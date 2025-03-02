Революция на рынке труда: почему жители Приморья стремятся стать самозанятыми?

Прогнозы по росту числа самозанятых реалистичны и не только за счёт легализации работников неформального сектора. По мнениям экспертов, на рост популярности такой формы занятости влияет развитие платформ. С одной стороны, в качестве самозанятых работают мелкие продавцы товаров, пока их доходы не превысят установленный лимит, после чего потребуется регистрация ИП. С другой стороны, это сотрудники складов, логистических служб, курьеры и водители такси.