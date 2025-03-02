Топливо вспыхнуло: жуткий пожар охватил двор в Приморье

В Уссурийском округе на частной территории произошло вохгорание, который уничтожил около 200 квадратных метров. В Новоникольске на Писарева вспыхнула постройка во дворе, емкость с горючей жидкостью спровоцировала мощный пожар сообщает пресс-служба прокуратуры.