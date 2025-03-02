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Posted 2 марта, 00:35

Published 2 марта, 00:35

Modified 2 марта, 00:37

Updated 2 марта, 00:37

200 квадратов уничтожил огонь в Приморском крае

Топливо вспыхнуло: жуткий пожар охватил двор в Приморье

2 марта 2025, 00:35
Фото: prosecutor_pk.

200 квадратов уничтожил огонь в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Пламя охватило пристройку частного дома в Уссурийске. Горючая жидкость усугубила и без того опасное обстоятельство.

В Уссурийском округе на частной территории произошло вохгорание, который уничтожил около 200 квадратных метров. В Новоникольске на Писарева вспыхнула постройка во дворе, емкость с горючей жидкостью спровоцировала мощный пожар сообщает пресс-служба прокуратуры.

По предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал. Специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия. Ведомство контролирует проверку.

«Также прокуратура даст оценку обстоятельствам приобретения и хранения горюче-смазочных материалов», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткое пламя вырывалось з многоэтажки в дальневосточной столице.

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