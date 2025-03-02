Топливо вспыхнуло: жуткий пожар охватил двор в Приморье

Posted 2 марта, 00:35
Published 2 марта, 00:35
Modified 2 марта, 00:37
Updated 2 марта, 00:37
В Уссурийском округе на частной территории произошло вохгорание, который уничтожил около 200 квадратных метров. В Новоникольске на Писарева вспыхнула постройка во дворе, емкость с горючей жидкостью спровоцировала мощный пожар сообщает пресс-служба прокуратуры.
По предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал. Специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия. Ведомство контролирует проверку.
«Также прокуратура даст оценку обстоятельствам приобретения и хранения горюче-смазочных материалов», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткое пламя вырывалось з многоэтажки в дальневосточной столице.