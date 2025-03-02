«Вот это да, комета»: нечто с таинственным свечением пролетело над Приморьем — видео

Posted 2 марта, 03:08
Published 2 марта, 03:08
Modified 2 марта, 03:10
Updated 2 марта, 03:10
Жители Лучегорска стали свидетелями странного происшествия — таинственный объект пролетел мимо города. На сайте «Маглипогода» появились занятные кадры с удивительным явлением. Приморцы теряются в догадках — что же удалось разглядеть в небе минувшей ночью?
«Возможно даже метеор, но для метеора слишком скорость вроде маленькая», — подметил метеоблогер.
Затем, судя по всему, чарующее свечение заметили в Лесозаводске. Там приморцы предположили, что это либо метеорит, либо НЛО.
Основатель портала Руслан Юрковский предположил, что нечто не только падало, но и горело. Также народный синоптик не исключил, что тлело тело, созданное человеком, — «космический мусор искусственного характера».