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Posted 2 марта, 03:08

Published 2 марта, 03:08

Modified 2 марта, 03:10

Updated 2 марта, 03:10

Необычное небесное тело заметили в Приморском крае

«Вот это да, комета»: нечто с таинственным свечением пролетело над Приморьем — видео

2 марта 2025, 03:08
Фото: 1MI.

Необычное небесное тело заметили в Приморском крае

Сюжет
Погода
Изумительный объект с искрящимся хвостом обогнул Приморский край. Странное зрелище наблюдали в нескольких городах.

Жители Лучегорска стали свидетелями странного происшествия — таинственный объект пролетел мимо города. На сайте «Маглипогода» появились занятные кадры с удивительным явлением. Приморцы теряются в догадках — что же удалось разглядеть в небе минувшей ночью?

«Возможно даже метеор, но для метеора слишком скорость вроде маленькая», — подметил метеоблогер.
Видео: maglipogoda_kanal.

Затем, судя по всему, чарующее свечение заметили в Лесозаводске. Там приморцы предположили, что это либо метеорит, либо НЛО.

Основатель портала Руслан Юрковский предположил, что нечто не только падало, но и горело. Также народный синоптик не исключил, что тлело тело, созданное человеком, — «космический мусор искусственного характера».

Видео: maglipogoda_kanal.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неопознанный объект заметили в дальневосточной столице.

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