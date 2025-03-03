-32°C: март не радует весенним теплом жителей Приморья — прогноз от синоптиков

Posted 3 марта, 09:49
Published 3 марта, 09:49
Modified 3 марта, 09:49
Updated 3 марта, 09:49
Завтра, 4 марта, жители Приморья смогут насладиться ясным небом, но температурный режим остаётся зимним. Северный ветер будет умеренным, однако в ночные часы на востоке края местами возможны его усиления. Ночью столбики термометров опустятся до отметок -10…-32°C, днём воздух прогреется лишь до 0…-5°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер северный, умеренный. Ночная температура составит -10…-12°C, днём воздух прогреется до -1…-3°C.
В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер северный, умеренный. Ночью температура опустится до -16…-18°C, днём воздух прогреется до 0…+2°C.
В Находке, как и в других городах края, ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер северный, умеренный. Ночью температура составит -9…-11°C, днём воздух прогреется до +1…+3°C.