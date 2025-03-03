-32°C: март не радует весенним теплом жителей Приморья — прогноз от синоптиков

Завтра, 4 марта, жители Приморья смогут насладиться ясным небом, но температурный режим остаётся зимним. Северный ветер будет умеренным, однако в ночные часы на востоке края местами возможны его усиления. Ночью столбики термометров опустятся до отметок -10…-32°C, днём воздух прогреется лишь до 0…-5°C.