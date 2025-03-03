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Posted 3 марта, 09:49

Published 3 марта, 09:49

Modified 3 марта, 09:49

Updated 3 марта, 09:49

-32°C: март не радует весенним теплом жителей Приморья — прогноз от синоптиков

-32°C: март не радует весенним теплом жителей Приморья — прогноз от синоптиков

3 марта 2025, 09:49
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Прогноз погоды
Приморский край готовится к очередному дню под влиянием мощного антициклона. Осадков не ожидается, но о весеннем тепле говорить пока рано, сообщает «Примгидромет».

Завтра, 4 марта, жители Приморья смогут насладиться ясным небом, но температурный режим остаётся зимним. Северный ветер будет умеренным, однако в ночные часы на востоке края местами возможны его усиления. Ночью столбики термометров опустятся до отметок -10…-32°C, днём воздух прогреется лишь до 0…-5°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер северный, умеренный. Ночная температура составит -10…-12°C, днём воздух прогреется до -1…-3°C.

В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер северный, умеренный. Ночью температура опустится до -16…-18°C, днём воздух прогреется до 0…+2°C.

В Находке, как и в других городах края, ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер северный, умеренный. Ночью температура составит -9…-11°C, днём воздух прогреется до +1…+3°C.

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