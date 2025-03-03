Антон Волошко: помощь участникам СВО и их семьям — наша обязанность

К председателю ЗС ПК Антону Волошко боец обратился по ВКС с просьбой помочь в переводе из подразделения, в котором он сейчас служит (это Южный военный округ), в Восточный военный округ. Участник спецоперации хочет продолжать службу, но при этом иметь возможность быть рядом со своими детьми и пожилыми родителями — оба тяжело больны и также нуждаются в его заботе.