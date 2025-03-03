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Posted 3 марта, 06:05

Published 3 марта, 06:05

Modified 3 марта, 06:07

Updated 3 марта, 06:07

Председатель ЗС Приморского края взял под контроль помощь участникам СВО

Антон Волошко: помощь участникам СВО и их семьям — наша обязанность

3 марта 2025, 06:05
Фото: 1MI.

Председатель ЗС Приморского края взял под контроль помощь участникам СВО

Сюжет
ЗСПК
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко взял под личный контроль вопрос помощи участнику специальной военной операции, который оказался в непростой жизненной ситуации.

Проблема, с которой столкнулся военный разведчик, мужественный боец, действительно непростая и связана она со сложными семейными обстоятельствами.

— В 2023 году отец двоих детей из Пограничного округа заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО, — говорится в официальном telegram-канале Законодательного Собрания Приморского края. — В марте 2024-го, получив ранение, он попал в госпиталь в Новороссийске, где и проходил лечение. Именно там его настигло неприятное известие: супруга военнослужащего начала вести асоциальный образ жизни, детей у нее на время изъяли органы опеки и передали в дом малютки.

Как только позволили врачи, наш земляк — боец СВО — отправился в Приморье, забрал сына и дочку домой, развелся с супругой (сейчас суд решает вопрос о лишении ее родительских прав).

К председателю ЗС ПК Антону Волошко боец обратился по ВКС с просьбой помочь в переводе из подразделения, в котором он сейчас служит (это Южный военный округ), в Восточный военный округ. Участник спецоперации хочет продолжать службу, но при этом иметь возможность быть рядом со своими детьми и пожилыми родителями — оба тяжело больны и также нуждаются в его заботе.

В ходе обсуждения проблемы бойца выяснилось (как пояснил заместитель военного комиссара Приморского края Андрей Курбанов), что перевод военнослужащего между округами относится к компетенции главкома сухопутных войск РФ и это процесс небыстрый.

Фото: @zsprimorye

Антон Волошко, заместитель военкома, представители соцзащиты, органов опеки, филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» и краевой омбудсмен намерены оказать максимальное содействие и помочь участнику специальной операции в такой непростой жизненной ситуации.

Отметим, что к Антону Волошко в ходе личного приёма также обращаются родные участников СВО, которым требуется поддержка в самых разных ситуациях: юридическое установление факта гибели сына или мужа, содействие в оформлении ипотечного кредитования. Все эти вопросы взяты Антоном Волошко под личный контроль.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало: Антон Волошко заявил, что ветераны Великой Отечественной должны чувствовать заботу государства постоянно.

Антон Волошко: ветеранам Великой Отечественной — почёт, забота и уважение
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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#ЗСПК#Антон Волошко
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