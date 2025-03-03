Антон Волошко: помощь участникам СВО и их семьям — наша обязанность

Posted 3 марта, 06:05
Published 3 марта, 06:05
Modified 3 марта, 06:07
Updated 3 марта, 06:07
Проблема, с которой столкнулся военный разведчик, мужественный боец, действительно непростая и связана она со сложными семейными обстоятельствами.
— В 2023 году отец двоих детей из Пограничного округа заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО, — говорится в официальном telegram-канале Законодательного Собрания Приморского края. — В марте 2024-го, получив ранение, он попал в госпиталь в Новороссийске, где и проходил лечение. Именно там его настигло неприятное известие: супруга военнослужащего начала вести асоциальный образ жизни, детей у нее на время изъяли органы опеки и передали в дом малютки.
Как только позволили врачи, наш земляк — боец СВО — отправился в Приморье, забрал сына и дочку домой, развелся с супругой (сейчас суд решает вопрос о лишении ее родительских прав).
К председателю ЗС ПК Антону Волошко боец обратился по ВКС с просьбой помочь в переводе из подразделения, в котором он сейчас служит (это Южный военный округ), в Восточный военный округ. Участник спецоперации хочет продолжать службу, но при этом иметь возможность быть рядом со своими детьми и пожилыми родителями — оба тяжело больны и также нуждаются в его заботе.
В ходе обсуждения проблемы бойца выяснилось (как пояснил заместитель военного комиссара Приморского края Андрей Курбанов), что перевод военнослужащего между округами относится к компетенции главкома сухопутных войск РФ и это процесс небыстрый.
Антон Волошко, заместитель военкома, представители соцзащиты, органов опеки, филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» и краевой омбудсмен намерены оказать максимальное содействие и помочь участнику специальной операции в такой непростой жизненной ситуации.
Отметим, что к Антону Волошко в ходе личного приёма также обращаются родные участников СВО, которым требуется поддержка в самых разных ситуациях: юридическое установление факта гибели сына или мужа, содействие в оформлении ипотечного кредитования. Все эти вопросы взяты Антоном Волошко под личный контроль.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало: Антон Волошко заявил, что ветераны Великой Отечественной должны чувствовать заботу государства постоянно.