Демешин: Многое делается в районе имени Лазо, федеральные программы работают

Posted 3 марта, 03:52
Published 3 марта, 03:52
Modified 3 марта, 03:54
Updated 3 марта, 03:54
Главным мероприятием в программе командировки Дмитрия Демешина в район имени Лазо стало расширенное выездное заседание правительства Хабаровского края, в котором приняли участие зампреды регионального правительства, главы краевых министерств и руководители муниципалитетов.
Основной темой повестки дня стала организация медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об актуальности вопроса говорит тот факт, что сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти в России.
— В Хабаровском крае инфаркты и инсульты — причина смертей почти в половине случаев. Нам нужна реальная система, которая будет противодействовать этому, — заявил Дмитрий Демешин.
Главная проблема в сфере здравоохранения сегодня — дефицит кадров, который особенно остро ощущается на отдалённых территориях.
— У нас есть целевой набор в ДВГМУ, но эта работа должна быть более системной. Необходимо «выращивать» своих врачей! В первую очередь в этом должны быть заинтересованы и задействованы главы муниципалитетов, руководители медицинских организаций, — прокомментировал губернатор.
На заседании правительства также обсудили предложение главврачей краевой клинической больницы имени профессора С. И. Сергеева и Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Андрея Субботина и Евгения Россейкина по развитию единого цифрового контура в системе здравоохранения края.
— По мнению этих авторитетных докторов и руководителей, это не только облегчит взаимодействие между медицинскими организациями, но и повысит скорость и качество оказания помощи пациентам с инфарктами и инсультами. Я поставил минздраву края задачу обязательно проработать инициативу, — отметил глава региона.
В ходе рабочей поездки Дмитрий Демешин посетил Молодёжный центр района имени Лазо в Переяславке. Недавно здесь завершился ремонт, сделанный на средства краевого бюджета. Осматривая объект, губернатор ещё раз подчеркнул, что в Хабаровском крае нет окраин, и власти региона делают всё, чтобы это в первую очередь ощущало подрастающее поколение.
В молодёжном центре глава региона пообщался с юнармейцами. Они рассказали губернатору о своём руководителе Сергее Ермолове, который три года назад ушёл добровольцем на СВО.
К 80-летию Победы ему и его фронтовым товарищам готовят подарок — флаг, на котором ребята пишут свои пожелания нашим бойцам. Конечно, я тоже присоединился! — рассказал Дмитрий Демешин.
Также руководитель края встретился с игроками и тренерами хоккейной команды «Таёжный». —На счету юных спортсменов награды за призовые места на турнирах краевого и дальневосточного уровня среди любительских команд. Дмитрий Демешин подарил ребятам клюшки, однако этим помощь краевых властей хоккеистам не ограничится.
— Сегодня подняли вопрос, что надо строить ледовую арену. Мы заявимся через программу комплексного развития сельских территорий на федеральное софинансирование, потому что ледовая арена в Переяславке нужна. Попробуем выиграть конкурс, — сообщил глава региона.
Ещё одним пунктом в программе визита губернатора в район имени Лазо стал муниципальный краеведческий музей. В прошлом году по нацпроекту «Культура» он был капитально отремонтирован и оснащён новым оборудованием.
— Я предложил организовать для юных посетителей музея экскурсии в краевой музей имени Николая Ивановича Гродекова и зоосад «Приамурский». А в ответ получил подарок — сборники удэгейских сказок известной дальневосточной писательницы Валентины Кялундзюги из села Гвасюги, — отметил Дмитрий Демешин.
Также в Переяславке с участием главы региона прошла церемония возложения цветов к монументу Славы в честь жителей района, павших на фронтах Великой Отечественной войны.
— В год 80-летия Победы, в объявленный нашим Президентом Год защитника Отечества, как и всегда — наша святая обязанность беречь историческую память, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Монумент на площади Славы в Переяславке в прошлом году был реконструирован, приведена в порядок территория вокруг него. Губернатор сделал акцент на том, что то же самое необходимо сделать везде, где есть воинские мемориалы.
— Дело не просто в необходимости выполнить поручение главы государства. Когда мы говорим, что подвиг народа бессмертен, мы должны подтверждать это реальными действиями. Что мы оставим следующим поколениям, будут ли они знать и чтить традиции безупречного служения Родине и людям, зависит сегодня от нас, — заявил глава региона.
Отметим, что Дмитрий Демешин продолжает активно работать в муниципалитетах, решая конкретные задачи и получая обратную связь от местных жителей напрямую. Губернатор предпочитает делать это не из кабинета, а в непосредственном контакте с представителями территорий — властями муниципалитетов, бизнесом, общественностью, не просто получая информацию из первых рук, но и лично контролируя процессы на местах.