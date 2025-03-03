Демешин: Многое делается в районе имени Лазо, федеральные программы работают

В ходе рабочей поездки Дмитрий Демешин посетил Молодёжный центр района имени Лазо в Переяславке. Недавно здесь завершился ремонт, сделанный на средства краевого бюджета. Осматривая объект, губернатор ещё раз подчеркнул, что в Хабаровском крае нет окраин, и власти региона делают всё, чтобы это в первую очередь ощущало подрастающее поколение.