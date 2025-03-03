«Дорогой в преисподнюю» стала трасса из-за мощнейших пожаров в Приморье — видео

Posted 3 марта, 00:53
Published 3 марта, 00:53
Modified 3 марта, 00:56
Updated 3 марта, 00:56
Зима в регионе оказалась бесснежной. Если некоторые приморцы радовались отсутствию коллапсов из-за минимального количества осадков, то теперь население края взволновано не на шутку. Ведь дефицит снега спровоцировал пожароопасный период. И, судя по обстановке, ситуация сложилась довольно тяжелая.
Автомобилисты делятся жуткими кадрами, на которых видно, как огонь уничтожает все живое на своем пути в разных уголках Приморья. Мощные пожары зафиксированы вблизи Партизанска, Находки и Шкотово.
Один из подобных попал на камеру. Машины пробираются сквозь густой дым и даже языки пламени.
«Просто все в огне!» — делятся подписчики новых медиа.
«Что за жесть? Дорога в преисподнюю будто», — написал изумленный комментатор.