«Дорогой в преисподнюю» стала трасса из-за мощнейших пожаров в Приморье — видео

Зима в регионе оказалась бесснежной. Если некоторые приморцы радовались отсутствию коллапсов из-за минимального количества осадков, то теперь население края взволновано не на шутку. Ведь дефицит снега спровоцировал пожароопасный период. И, судя по обстановке, ситуация сложилась довольно тяжелая.